Play przejmuje Virgin Mobile Polska

Przedstawiciele Play poinformowali dzisiaj o zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży i nabycia udziałów Virgin Mobile Polska.

Virgin Mobile Polska, za którym stoją firmy Delta Partners Emerging Markets TMT Growth Fund II L.P. oraz Dirlango Trading & Investments Limited kosztować będzie Play dokładnie 13,4 miliona euro lub 60,7 miliona złotych. W tej cenie, polski operator otrzyma 100% udziałów w Virgin Mobile Polska. Jak podkreślono w oficjalnym komunikacie, "nabycie zostanie sfinansowane ze środków własnych oraz w oparciu o dostępne Play finansowanie zewnętrzne i przy zamykaniu transakcji będzie podlegało określonym korektom, związanym z sytuacją finansową Virgin Mobile Polska".

Choć przedstawiciele obu stron doszli już do porozumienia, to nie oznacza to, że transakcja dobiegła końca. Tego typu przejęcia są ściśle monitorowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dopiero po wydaniu zgody antymonopolowej przez Prezesa UOKiK, możliwe będzie dopełnienie wszelkich formalności, a Play poinformuje wówczas o zawarciu "przyrzeczonej umowy sprzedaży i nabycia udziałów".

Co dzisiejsze ogłoszenie oznacza dla klientów Virgin Mobile Polska? Prawdopodobnie niewiele, ale na więcej szczegółów będziemy musieli poczekać do oficjalnego zakończenia przejęcia.

Zobacz również: Tarcza Antykryzysowa 2.0 - czy rząd będzie zbierać dane o lokalizacji użytkowników smartfonów?

źródło: Play