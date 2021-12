Play rozdaje kolejne prezenty – pakiet Extra odkodowany na cały miesiąc!

Wszyscy użytkownicy PLAY NOW TV i PLAY NOW mogą cieszyć się dostępem do ponad 30 kanałów z pakietu Extra przez miesiąc bez opłat.

Sieć Play przygotowała wczesny prezent świąteczny dla swoich klientów. Darmowy dostęp do pakietu Extra w usługach PLAY NOW i PLAY NOW TV już został aktywowany i będzie obowiązywał do 9 stycznia 2022 roku. Zawiera on kanały filmowe, popularno – naukowe, dokumentalne, sportowe, motoryzacyjne i muzyczne. Osoby, które będą chciały dalej oglądać kanały zawarte w tym pakiecie, będą mogły go samodzielnie aktywować – pierwsze 30 dni jest darmowe, po tym okresie cena to 20 zł miesięcznie, bez zobowiązań.

Dodatkowo, dzięki współpracy z Viaplay, użytkownicy TV BOX mogą do końca stycznia korzystać z promocyjnego, bezpłatnego dostępu do platformy Viaplay. Wystarczy założyć konto w serwisie za pośrednictwem linku, otrzymanego w wiadomości SMS od operatora. Link można odzyskać w każdej chwili wysyłając z numeru do zarządzania usługą telewizyjną SMS o treści Link pod numer 802. Dostęp do platformy zostanie wyłączony 31 stycznia 2022 roku, a zainteresowani klienci będą mogli skorzystać z jednej z atrakcyjnych ofert na dostęp do Viaplay.

