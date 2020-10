Play z nową promocją - 100 GB dla nowych użytkowników i 2x więcej internetu w pakietach

Od dzisiaj w Play na Kartę będzie można skorzystać z dwóch nowych promocji. Na nowych użytkowników czeka 100 GB ważnych do końca roku, natomiast obecni klienci będą mogli wykorzystać nowe pakiety internetowe.

Dodatkowych gigabajtów nigdy za wiele, więc warto przyjrzeć się promocji, którą oferuje Play na Kartę. Nowi klienci, którzy zdecydują się w najbliższym czasie na zakup starter Play, otrzymają dodatkowe 100 GB internetu, aktywnych do końca roku. Co należy zrobić?

Należy kupić i zarejestrować wspomniany starter Play, a następnie aktywować Internet za darmo do końca roku w aplikacji Play24 w zakładce Pakiety. Z promocji mogą skorzystać osoby, które aktywują swój starter między 1 października 2020 a 5 stycznia 2021 r.

Jeśli już posiadasz numer w Play na Kartę możesz skorzystać z innej promocji, którą oferuje operator. Możesz aktywować dwa razy większy pakiet danych w tej samej cenie. Pakiet 1 GB kosztuje 5 zł, a opcja za 30 zł oferuje 30 GB internetu do wykorzystania. Paczki mogą być wykupione jednorazowo na okres 30 dni lub cykliczne, które same odnawiają się co miesiąc pod warunkiem posiadania środków na koncie. Pakiety można włączyć w taryfach Formuła Play na kartę, Play na kartę, Play na Kartę Lubię to! i Play na Kartę Rok Ważności Konta.

Obecni klienci mogą skorzystać również z innych pakietów, w których oprócz dodatkowego internetu otrzymują nielimitowane rozmowy i SMS-y. Wśród nich są: SOLO M za 25 zł miesięcznie z 10 GB, SOLO L z 15 GB internetu w cenie 30 zł oraz SOLO XL 5G w cenie 35 zł z internetem bez limitu GB (20 GB z pełną prędkością).

Szczegółowe informacje znajdują się na www.play.pl/kampanie/100gb/

