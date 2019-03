Play24 wprowadza doładowania konta za pomocą Apple Pay i Google Pay

Play, jako pierwszy z operatorów telekomunikacyjnych w Polsce, umożliwia doładowanie konta za pomocą płatności mobilnych Apple Pay i Google Pay. Nowa funkcja jest dostępna od dziś w aplikacji Play24, dostępnej za darmo w App Store oraz Google Play.

Każdy użytkownik chcący doładować swoje konto prepaid w aplikacji Play24, oprócz standardowych form płatności jak przelew czy przekierowanie na stronę doładowania.play.pl, będzie mógł wykorzystać mobilne formy płatności. Oprócz BLIKA, który jest wdrożony już od jakiegoś czasu, od dziś można będzie użyć Apple Pay lub Google Pay, aby doładować swoje konto.

Wprowadzenie płatności mobilnych do aplikacji Play24 to kolejne działanie operatora, które ma ułatwić klientom korzystanie z usług telekomunikacyjnych. Apple Pay i Google Pay szybko zdobywają popularność na polskim rynku i wkrótce mogą się stać najczęściej wykorzystywaną metodą do płacenia w sklepach stacjonarnych oraz w sieci. Unikalna metoda doładowania w aplikacji mobilnej to nowoczesna alternatywa dla kart zdrapek.

Aby wygodnie doładować swoje konto, należy pobrać aplikację Play24 z App Store lub Google Play, a następnie z menu wybrać opcję „Doładuj konto”. Po wpisaniu numeru telefonu oraz kwoty doładowania, wystarczy wybrać odpowiedni rodzaj płatności – w zależności od posiadanego urządzenia będzie to Apple Pay lub Google Play. Po pozytywnej weryfikacji użytkownika konto zostanie doładowane.

Płatności Apple Pay i Google Pay oferują pełne bezpieczeństwo oraz ochronę prywatności. Podczas realizowania transakcji nikt nie otrzymuje dostępu do danych klientów oraz ich nie przechowuje. Doładowanie konta Play, tak jak każda inna płatność mobilna, wymaga weryfikacji użytkownika – w przypadku urządzeń Apple wykorzystywane jest TouchID lub FaceID, natomiast użytkownicy systemu Android mogą zostać poproszeni o potwierdzenie tożsamości metodą, której używają do blokady ekranu (kod PIN, wzór lub odcisk palca).

Aplikację Play24 można pobrać za darmo w App Store oraz Google Play.