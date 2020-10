PlayStation 4 - Uważajcie na aktualizację 8.0, potrafi sprawić problemy

Sony uraczyło wczoraj posiadaczy PlayStation 4 nową aktualizacją systemową. Okazuje się jednak, że oprócz wielu nowości, przynosi ona ze sobą również wiele problemów.

Wczorajsza aktualizacja systemowa PS4 przyniosła ze sobą sporo nowości. Między innymi poprawiono działanie kontroli rodzicielskiej, dodano nowe awatary oraz połączono ze sobą funkcje systemów party (imprez) i wiadomości.

Niestety, wkrótce po zainstalowaniu aktualizacji 8.0 wielu graczy zaczęło narzekać na problemy. Zarówno fora Reddit, jak i oficjalne konta PlayStation w portalach społecznościowych zostały zalane wiadomościami od niezadowolonych graczy.

PlayStation 4 - uważajcie na aktualizację 8.0

Część z posiadaczy PS4 zgłaszała, że straciła dostęp do swojej listę kontaktów. Inni z kolei, że nie mogą rozpocząć rozgrywki po "sieci" bowiem po aktualizacji 8.0 ich subskrypcja PlayStation Plus nie jest rozpoznawana przez system.

Pojawiły się również problemy z licencjami gier, co w przypadku niektórych użytkowników uniemożliwiło im zabawę nawet w tytułu „singlowe”.

Co na to Sony? Po kilku godzinach przedstawiciele japońskiego producenta wydali oficjalne oświadczenie. Ogłosili w nim, że są świadomi zaistniałej sytuacji i problemów trapiących graczy. Potwierdzono również, że specjaliści z działu IT pracują już nad poprawkami.

Kiedy możemy się ich spodziewać? Tego niestety nie wiemy. Warto się zatem wstrzymać z instalacją najnowszej aktualizacji systemowej PlayStation 4.

