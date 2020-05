PlayStation 4 - Wielka promocja Days of Play 2020 rozpocznie się już w przyszłym tygodniu

Days of Play to coroczne święto dla sympatyków PlayStation. Sony przygotowuje z tej okazji liczne przeceny i promocje powiązane nie tylko z grami, ale również ze sprzętem i usługami japońskiego producenta.

Choć tegoroczna data Days of Play nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona, to według najnowszych informacji wielka wyprzedaż może wystartować już w przyszłym tygodniu, a dokładnie 25 maja. Tak przynajmniej wynika z materiału promocyjnego pochodzącego z niemieckiego sklepu PlayStation, który właśnie trafił do sieci.

Według opublikowanego materiału, Days of Play 2020 rozpocznie się 25 maja i potrwa dokładnie dwa tygodnie, do 8 czerwca. W tym czasie zakupimy m.in. roczny abonament PlayStation Plus ze znaczną (30%) zniżką. Niestety, to wszystko co zdradza nam plakat promocyjny, ale śmiało możemy założyć, że tegoroczne Days Of Play zaoferuje nam jeszcze wiele ciekawych promocji.

Przypomnijmy, że w zeszłym roku, z okazji wydarzenia, Sony przeceniło m.in. kontrolery DualShock 4, zestawy słuchawkowe PlayStation Gold, gogle PlayStation VR oraz większość gier stworzonych przez wewnętrzne studia producenta, jak np. God of War, The Last of Us czy Spider-Man. Specjalnie z okazji Days of Play 2019 przygotowano również limitowaną edycję konsoli PlayStation 4 Slim.

Miejmy nadzieję, że i tym razem Sony na nie rozczaruje, szczególnie, że na horyzoncie widać już PlayStation 5 i może być to ostatnia okazja to podbicia sprzedaży, wysłużonego już, sprzętu ósmej generacji.

źródło: wccftech.com