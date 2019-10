PlayStation 4 wskoczyło na drugie miejsce najlepiej sprzedających się konsol wszechczasów

Sony umieściło wysoko poprzeczkę dla PlayStation 5 - aby nadchodząca konsola pobiła PS4, będzie musiała oferować naprawdę świetne tytuły i możliwości.

Sony zamieściło dzisiaj na swojej stronie raport finansowy za ubiegły kwartał. Można w nim przeczytać, że sprzedano w ciągu tych trzech miesięcy 2,8 miliona konsol PlayStation 4 oraz jej wariantu Pro. Daje to łącznie 102,8 milionów sprzedanych konsol PS4 od momentu rynkowego debiutu urządzenia. Pozwoliło to umieścić PS4 na drugim miejscu na liście najlepiej sprzedających się konsol wszechczasów, na której wyprzedziło swojego praszczura, czyli pierwszą konsolę PlayStation - 102,49 milionów sprzedanych egzemplarzy. Jednak wciąż bardzo daleko do rekordzisty - a jest nim również PlayStation. Konsola PlayStation 2 sprzedała się w ilości 155 milionów egzemplarzy i wyprzedza o ponad 47 milionów "czwórkę".

Jeśli ciekawi Cię, kto jest dalej na liście - czwarte miejsce to Nintendo Wii z wynikiem 101,63 milionów konsol. Mimo sukcesu Sony osiągnęło przychody niższe od spodziewanych - o 17% mniejsze niż za analogiczny kwartał 2018 roku. Ale do końca roku spodziewa się sprzedania jeszcze 1,5 miliona konsol. Czy PlayStation 5 powtórzy sukces swojego poprzednika? Na odpowiedź na to pytanie będziemy musieli poczekać do przyszłego roku - premiera tej konsoli będzie miała miejsce w okresie świąt w grudniu 2020 roku. A wszystkie informacje na jej temat zbieramy w tym tekście.