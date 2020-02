PlayStation 4 z kolejnym rekordem, ale sprzedaż konsoli wyraźnie hamuje

Sony pochwaliło się kolejnym rekordem sprzedaży ustanowionym przez PlayStation 4. Niestety, w porównaniu do ubiegłych lat, na konsole jest coraz mniej chętnych.

Japoński producent opublikował swój raport finansowy za ostatni kwartał 2019 roku. Wynika z niego, że od października do grudnia, w ręce graczy trafiło 6,1 miliona konsol PlayStation 4. Choć wynik ten jest imponujący, to warto dodać, że wyraźnie gorszy od analogicznego okresu roku 2018, wówczas Sony sprzedało 8,1 miliona PS4. Na pocieszenie pozostaje fakt, że PlayStation 4 jest bezapelacyjnie najlepiej sprzedającą się konsolą tej generacji i jedną z najpopularniejszych w historii gamingu. Obecnie, liczba sprzedanych urządzeń wynosi już 108,9 miliona egzemplarzy.

Dystans do Nintendo Game Boy (~118 milionów) i tym samym trzeciego miejsca na podium wśród najważniejszych konsol w branży, jest już zatem niewielki. Przypomnijmy, że pierwsze miejsce z wynikiem wynoszącym około 159 milionów zajmuje PlayStation 2, które tylko nieznacznie wyprzedza Nintendo DS - 154 miliony.

Choć sprzedaż konsol hamuje, co niespecjalnie dziwi w obliczu zbliżającej się dziewiątej generacji, to Sony zanotowało wyraźny wzrost abonamentów usługi PlayStation Plus. Obecnie jest to już 38,8 miliona graczy, co jest wynikiem o 2,5 miliona lepszym, od roku 2018.

Z raportu finansowego Sony jasno wynika również, że gry w pudełkach pomału odchodzą w zapomnienie. W ostatnim kwartale 2019 roku sprzedano 81,1 miliona gier na PlayStation 4, aż 49% z nich stanowiły produkcje zakupione cyfrowo. Dla porównania, w trzech ostatnich miesiącach 2018 roku współczynnik ten wynosił 37%. Wzrost cyfrowej sprzedaży jest zatem znaczny.

źródło: sony.net