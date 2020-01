PlayStation 5 DevKit wraz z kontrolerem na kolejnych zdjęciach

Konsola PlayStation 5 w wersji deweloperskiej ponownie pojawiła się w sieci. Tym razem widać również pada DualShock 5.

Do premiery konsol kolejnej generacji zostało zaledwie kilka miesięcy. Zarówno Sony, jak i Microsoft próbują walczyć z wszelkiego rodzaju wyciekami i zdjęciami, które trafiają do sieci. Od kilku miesięcy wiemy, że PlayStation 5 w wersji deweloperskiej posiada bardzo futurystyczny design. Teraz do internetu trafiły kolejne fotografie, na które załapał się także kontroler DualShock 5.

Zdjęciami podzielił się sprzątacz na swoim koncie na FaceBook'u. Na portalu społecznościowym pojawił się wpis z dołączonymi trzema fotografiami. W opisie widać, ze publikujący nie był w 100 procentach pewny, czy konsola, której zrobił zdjęcie w rzeczywistości jest wersją deweloperską PlayStation 5. Dodatkowo na końcu wpisu pojawiła się prośba o nie udostępnianie postu dalej.

W sieci nic nie ginie i pomimo tego, że z FaceBook'a znikły już zdjęcia to użytkownicy wykonali zrzuty ekranu, dzięki którym możemy zobaczyć, PlayStation 5 DevKit w pełnej krasie oraz kawałek kontrolera DualShock 5.

Na zdjęciu widoczna jest charakterystyczna konstrukcja obudowy w kształcie litery V, którą widzimy co jakiś czas w internecie od dobrych kilku miesięcy. Z przodu umieszczono slot na płyty Blu-Ray oraz interfejs USB Typu C. Prawa strona została zagospodarowana na ekran diagnostyczny, który wyświetla informacje o debugowaniu.

Finalna wersja konsoli PlayStation 5 pojawi się na półkach sklepowych w czwartym kwartale 2020 roku i wyglądać będzie zupełnie inaczej, niż urządzenie w wersji DevKit.

Sony do budowy kolejnej wersji PlayStation wykorzysta specjalnie zaprojektowany procesor AMD o częstotliwości taktowania na poziomie 3,2 GHz. Ponadto konsola po raz pierwszy w historii sprzedawana będzie z dyskiem SSD na pokładzie. Nie zbraknie obsługi raytracingu oraz kompatybilności wstecznej z PlayStation 4.

Możliwe, ze więcej informacji o konsoli pojawi się na trwających właśnie targach MWC 2020.

