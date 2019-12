PlayStation 5 Pro już w fazie rozwoju

PlayStation 5 zadebiutuje dopiero za rok, a Sony już pracuje nad ulepszoną wersją Pro.

Rynek wideo od dłuższego czasu oczekuje konsol nowej generacji. W chwili obecnej swój cykl życiowy kończą powoli konsole ósmej generacji czyli Microsoft Xbox One oraz Sony Playstation 4. Konsole te pojawiły się na rynku w 2013 roku i od tego czasu doczekały się kilku odświeżeń, a także ulepszonych wersji Xbox One X oraz Sony PlayStation 4 Pro. Niestety nawet one nie są w stanie ukryć wieku tych konstrukcji. Sześć lat na rynku gier wideo to bardzo dużo, a w międzyczasie w sklepach pojawiły się przystępne cenowo telewizory 4K.

Pod koniec 2020 roku na rynku pojawią się konsole kolejne generacji. Mowa oczywiście o Microsoft Scarlett oraz Sony PlayStation 5.

Japoński producent zaprezentował już kilka ważnych funkcji takich, jak obsługa gier w rozdzielczości 8K, obecność dysku SSD, wsparcie dla raytracingu oraz kompatybilność wsteczna z grami na PlayStation 4. Jak widać Sony wybiega daleko w przyszłość, ponieważ producent wie, że konsola będzie sprzedawana przez kilka najbliższych lat. W przygotowaniu jest również nowy kontroler DualShock 5 z haptycznym sprężeniem zwrotnym, którego wygląd będzie bardzo podobny do DualShock'a 4 z PlayStation 4 i PlayStation 4 Pro.

W chwili obecnej nie potwierdzone zostało czy Sony zajmuje się projektowaniem zestawu PS VR 2 oraz czy w opracowaniu jest ulepszona, mocniejsza wersja Pro PS5?

We wrześniu 2019 roku japoński dziennikarz Zenji Nishikawa ogłosił, że wersja Pro konsoli PlayStation 5 zostanie wydana w tym samym czasie, co zwykłe PS5. Plotki głoszą, że informacja została uzyskana podczas Computer Entertainment Developers Conference, na której żywiołowo poruszono wątek PlayStation 5 w wersji Pro. W chwili obecnej nie ma jednak żadnych dowodów na to, że wersja Pro zadebiutuje razem z bazowym modelem.

W związku z zamieszaniem w ostatnim wywiadzie, wiceprezes wykonawczy do spraw inżynierii sprzętu i operacji w Sony Interactive Entertainment wygłosił specjalne oświadczenie, w którym potwierdzono, że konsola Sony PlayStation 5 Pro faktycznie jest opracowywana. Nie jest jednak planowane, aby pojawiła się na rynku razem z PlayStation 5. Dużo bardziej prawdopodobną datą premiery jest rok 2023.

Poniżej pełna treść oświadczenia:

"W przeszłości cykl tworzenia nowej platformy trwał od 7 do 10 lat, ale ze względu na bardzo szybki rozwój i ewolucję technologii jest to tak naprawdę cykl od sześciu do siedmiu lat. Wtedy nie możemy w pełni dogonić szybkiego rozwoju technologii, dlatego też uważamy, że jeśli chodzi o platformę dla PS5, jest to cykl od sześciu do siedmiu lat. Robiąc to, w ramach cyklu życia platformy, powinniśmy być w stanie zmienić sam sprzęt i spróbować uwzględnić postęp technologiczny. Tak właśnie myśleliśmy, a testowym przypadkiem tego myślenia był PS4 Pro, który wystartował w połowie cyklu premierowego PS4."

Z powyższego oświadczenia można wywnioskować, że ulepszona konsola PlayStation 4 Pro z mocniejszymi podzespołami i obsługą rozdzielczości 4K była wprowadzona w ramach eksperymentu, który miał sprawdzić, czy wprowadzenie konsoli na sterydach w połowie cyklu życia produktu przyniesie na tyle wysokie wzrosty sprzedażowe, że całe przedsięwzięcie okaże się ekonomicznie uzasadnione.

Wszystko wskazuje na to, że Sony jest zadowolone z wyników sprzedażowych PlayStation 4 Pro i po około trzech latach od premiery bazowego PlayStation 5 możemy oczekiwać premiery ulepszonej wersji z Pro w nazwie.

PlayStation 5 zadebiutuje w 2020 roku i sprzedawana będzie przez okres sześciu do siedmiu lat. Proste rachunki pokazują, że wersja PlayStation 5 Pro pojawi się zapewne przed świętami w 2023 roku. Prawdopodobnie konsola PS5 Pro kosztować będzie tyle samo, co podstawowe PS5, a cena bazowej konfiguracji zostanie obniżona. Taką samą sztuczkę wykorzystano przy okazji wprowadzenia do sprzedaży modelu PlayStation 4 Pro.

