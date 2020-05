PlayStation 5 - Tak będą wyglądać gry na konsoli Sony, Epic prezentuje demo Unreal Engine 5

Epic Games ujawniło pierwsze spojrzenie na możliwości nowo ogłoszonego silnika - Unreal 5, który napędzać będzie m.in. gry na PlayStation 5.

Epic Games zaprezentowało nam dzisiaj najnowszą generację swojego niezwykle potężnego silnika graficznego - Unreal. Piąta generacja przyniesie mnóstwo zmian i ma wprowadzić gry wideo na nowy, wyższy poziom. Jak podkreślają twórcy składa się on z dwóch fundamentalnych technologii - Nanite oraz Lumen. Mają one odpowiadać za wprowadzenie fotorealizmu przy jednoczesnym uproszczeniu wielu mechanizmów, które mają ułatwić deweloperom projektowanie gier.

Jednym z naszych celów w następnej generacji jest osiągnięcie fotorealizmu na równi z CGI i prawdziwym życiem oraz umieszczenie go w praktycznym zasięgu zespołów deweloperskich każdej wielkości dzięki wysoce produktywnym narzędziom. - Epic Games

Dzisiejsze ogłoszenie nie mogło się obyć bez dema przygotowanego specjalnie z myślą o prezentacji możliwości silnika Unreal Engine 5. Materiał zatytułowany Lumen in the Land of Nanite prezentuje się po prostu znakomicie, co jednak najbardziej istotne działa on w czasie rzeczywistym na PlayStation 5. Zobaczcie to sami.

Na tak wyglądające produkcje będziemy jednak musieli jeszcze trochę poczekać. Najnowsza wersja silnika Unreal zostanie udostępniona dla programistów w wersji próbnej na początku 2021 roku.

Unreal Engine 5 będzie kompatybilny z PC, PlayStation 5, Xbox Series X, PS4, Xbox One, Mac oraz urządzeniami mobilnymi z iOS i Android.

Zobacz również: Produkcja gier na PlayStation 5 przebiega zgodnie z planem, premiera konsoli niezagrożona

źródło: vg247.com