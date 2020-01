PlayStation 5 będzie droższe od PlayStation 4 w dniu premiery

Zdaniem analityków, w przypadku konsol dziewiątej generacji musimy przygotować się na większe wydatki w dniu premiery, niż miało to miejsce przy okazji debiutu PlayStation 4 i Xboxa One.

Niemal z każdym tygodniem poznajemy kolejne informacje na temat konsol PlayStation 5 i Xbox Series X. Niestety, wciąż nie wiemy na ile producenci wycenią nowy sprzęt. Spekulacji na ten temat nie brakuje, a właśnie dołączyli do nich analitycy z firm IHS Market Technology oraz Katan Games.

Piers Harding-Rolls reprezentujący IHS Market Technology oraz Serkan Toto z Katan Games, zgodnie twierdzą, że Sony chcąc nie tracić na konsoli PlayStation 5, będzie zmuszone do ustalenia jej premierowej ceny na poziomie 499 dolarów. Oznacza to, że nowy sprzęt będzie droższy od PlayStation 4 w dniu premiery o 100 dolarów.

Specjalista z Katan Games twierdzi ponadto, że Microsoft nie będzie chciał popełnić błędów z przeszłości i zadba o to, aby w dniu premiery Xbox Series X kosztował tyle samo co PlayStation 5. Możliwe, że chcąc zwiększyć zasięg swoich konsol, amerykański producent zdecyduje się na prezentację nieco słabszego modelu, który byłby 100 - 150 dolarów tańszy. Co ciekawe, już wcześniej spekulowano, że Microsoft ma w zanadrzu jeszcze konsolę Xbox Series S.

Jeśli chodzi o Sony, to kluczem do sukcesu i przyciągnięciu nowych użytkowników, mają być również gogle wirtualnej rzeczywistości PlayStation VR 2, które miałby zadebiutować wraz z PlayStation 5, oczywiście jako opcjonalny sprzęt.

Piers Harding-Rolls twierdzi, że zarówno Microsoft, jak i Sony mogą liczyć na wysoką sprzedaż nowych konsol. Już w okolicach premiery powinny one prześcignąć swoich poprzedników w analogicznym okresie czasu.

źródło: wccftech.com