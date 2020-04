PlayStation 5 bez kompatybilności z PS1 - ekspert wyjaśnia

Ekspert wyjaśnia dlaczego najnowsza konsola od Sony nie powoli cieszyć się grami z lat 90 tych XX wieku.

Rok 2020 jest szczególnie ważny dla graczy. W przeciągu najbliższych miesięcy w sklepach pojawią się konsole nowej generacji. Zakup jednej z nich oznacza dostęp do najnowszych tytułów przez najbliższe kilka lat. Ponieważ konsolę wymieniamy najczęściej dopiero po premierze nowej generacji Sony i Microsoft ostro ze sobą konkurują, aby zachęcić do kupna swoich produktów.

Zarówno Sony, jak i Microsoft nie chcą, aby ich konsola była gorsza od konkurenta. Asem w rękawie giganta z Redmond jest kompatybilność wsteczna. Jakiś czas temu poinformowano, że Xbox Series X będzie kompatybilny z wszystkimi grami na Xbox'a One.

W przypadku Sony sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. PlayStation 5 kompatybilne będzie z większością (około 4000 tytułów), ale nie wszystkimi grami, jakie pojawiły się na PlayStation 4, w związku z czym wielu graczy twierdzi, że PS5 nie posiada kompatybilności wstecznej.

Do sytuacji postanowił odnieść się Marc-Andre Jutras - twórca Cradle Games. Twierdzi on, że problem z kompatybilnością PlayStation 5 jest ściśle powiązany z autoryzacją.

Jutras uważa, że z perspektywy gracza sprawa wydaje się łatwiejsza, niż jest w rzeczywistości. Z technicznego punktu widzenia konsola PlayStation 5 jest na tyle wydajna, że bez problemu poradziłaby sobie z emulowaniem gier z PS4, PS3, PS2, a nawet PS1. Niestety głównym problemem jest uzyskanie odpowiednich zezwoleń. Prawo dotyczące gier wideo znacząco się zmieniło na przestrzeni ostatnich lat, a na dodatek niektóre firmy znikły już z rynku. W związku z tym nie zawsze da się rozwiązać kwestie licencyjne.

Marc-Andre Jutras uważa, że to właśnie problemy z podpisaniem nowych umów powodują, że PlayStation 5 będzie kompatybilne jedynie z wybranymi tytułami z PlayStation 4. Chcąc grać w starsze tytuły powinniśmy sięgnąć po konsolę od Microsoft'u, która pozwoli zagrać w każdą grę, która ukazała się na Xbox'a One. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu innych umów licencyjnych pomiędzy Microsoft'em, a wydawcami gier.

