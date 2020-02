PlayStation 5: data premiery, cena, specyfikacja [04.02.2020]

PlayStation 5 - kiedy trafi na rynek? Czego się spodziewać? Oto wszystkie potwierdzone informacje oraz plotki na temat nadchodzącej konsoli Sony.

Spis treści

PlayStation 4 ma na rynku nadal bardzo mocną pozycję. Zawdzięcza ją w głównej mierze wersjom Slim i Pro oraz PlayStation VR, które zwiększyły możliwości zabawy dla najbardziej wymagających fanów konsol. A co wiemy na temat PlayStation 5? W tym tekście gromadzimy najważniejsze informacje na ten temat.

PlayStation 5 - data premiery

Nowa konsola ma się pojawić w 2020 r. Plotki podawały, że PlayStation 5 zobaczymy już na targach E3 w 2020 roku, jednak okazały się fałszywe - Sony nie pojawi się na tej imprezie. Dlatego nie ma pewności co do terminu debiutu rynkowego - według niektórych doniesień przewidywany jest na połowę przyszłego roku, inne mówią dopiero o grudniu. Najnowsze informacje sugerują raczej ten drugi termin. Podejrzewa się, że Sony wypuści konsolę w tym samym czasie, co Microsoft zapowiedziany Project Scarlett, aby skutecznie z nią rywalizować. Ostatecznie o dokładnej dacie premiery dowiemy się podczas oficjalnego wydarzenia, jakie zostało zaplanowane przez producenta na jesień tego roku, a więc "połowa roku" odpada.

AKTUALIZACJA 08.10.2019

Sony poinformowało oficjalnie, że premiera konsoli będzie miała miejsce w okresie świąt w grudniu 2020 roku. Podano od razu, że wraz z nią pojawi się nowy kontroler z przyciskami haptycznymi, co ma zwiększyć immersję graczy. Pojawią się także "przyciski adaptacyjne", wbudowane w L2 i R2. Producenci będą mogli ustalać występujący podczas gier opór tych przycisków, co ma zwiększyć wrażenia związane np. z naciąganiem łuku czy prowadzeniem samochodu po wertepach.

AKTUALIZACJA 22.11.2019

Wiele osób zakłada, że PlayStation 5 zostanie po raz pierwszy publicznie pokazane już 12 lutego 2020 roku podczas PlayStation Meeting 2020. Informacja ta została przekazana przez anonimowego użytkownika anglojęzycznego forum internetowego 4Chan.

Japoński urząd patentowy opublikował schematy, które ukazują wygląd kontrolera do PS5. Poza kilkoma nowymi funkcjami urządzenie wygląda praktycznie tak samo, jak gamepad dołączany do obecnie sprzedawanego PlayStation 4. Nowy kontroler posiada tradycyjne podwójne przyciski oraz dwa joysticki. Pomiędzy nimi umieszczono jeden przycisk. Na górze wygospodarowano nieco miejsca na płytkę dotykową, która posiada dwa dodatkowe przyciski po lewej i prawej stronie.

PlayStation 5 - specyfikacja

Architekt systemu PS5, Mark Cerny zaprezentował w kwietniu 2019 pierwsze informacje dotyczące wyglądu i możliwości nowej konsoli SONY.

Procesor Ryzen - właśnie te jednostki mają zostać wykorzystane w nowym PlayStation 5 . Informację o kontynuacji współpracy SONY z AMD można traktować z entuzjazmem. Technologicznie Ryzeny są bardzo zbliżone do Jaguarów, co z dużym prawdopodobieństwem zapewni skutecznie działającą kompatybilność wsteczną gier z poprzedniej generacji konsol.

PlayStation 5 - design

Portal LetsGoDigital informuje, że odnalazł zgłoszenie patentowe z 28 maja bieżącego roku, które dotyczy konsoli do gier z obudową w nietypowym kształcie przypominającym literę L. Podobne zgłoszenie pojawiło się kiedyś w Brazylii i dotyczyło konsoli Playstation 4. W zgłoszeniu patentowym Sony informuje, że autorem nieznanego nam urządzenia jest Yusuhiro Ootori, dyrektor techniczny Sony. Litera V może być odniesieniem do rzymskiej cyfry V i odnosić się do piątej już generacji konsoli Playstation, która jest jednym z najpopularniejszych urządzeń tego typu na świecie.

PlayStation 5?

Może zdarzyć się jednak, że jest to projekt, który finalnie nie zostanie wykorzystany. Jest to prawdopodobne, ponieważ radykalnie różni się on od stonowanych obudów stosowanych w konsolach poprzednich generacji. Wizualizacja obudowy dołączona do zgłoszenia patentowego przypomina nieco obudowę oryginalnego Xbox'a z listopada 2001 roku. Rysunek posiada miejsce, które wygląda jak slot na płyty. Może to oznaczać, że Sony nie zrezygnuje z montażu napędu.

AKTUALIZACJA 22.10.2019

Do sieci trafiły zdjęcia, pokazujące wersję deweloperską konsoli. Potwierdza ona kształt V, a w obudowie widzimy sześc portów USB - pięć to prawdopodobnie USB 3.0, jeden - 2.0. Po lewej stronie można zauważyć cyfry od 0 do 7 - podejrzewamy, że każda z nich świeci się, gdy do konsoli podpięte jest konkretne urządzenie.

Źródło: LetsGo Digital

PlayStation 5 - potwierdzone informacje

Sony wysłuchało uwag użytkowników i przygotowało łagodne przejście z PS4 na Playstation 5. Dzięki kompatybilności, gracze na obydwu będą mogli grać wspólnie w te same tytuły. Jest to również sposób na to, aby lobby gier multiplayer nie ziały pustkami - PS5 będzie stopniowo zdobywać rynek, a pierwsi nabywcy nie będą grać tylko w swoim gronie, ale otrzymają to, do czego przyzwyczaiła ich poprzednia konsola, czyli serwery pełne chętnych do wspólnej walki. Prawdopodobnie osoby, które nabędą PlayStation 5, nie będą musiały kupować ponownie swoich ulubionych tytułów - ich wersje na PS4 będą w pełni grywalne. Jednak na potwierdzenie tej informacji musimy jeszcze poczekać.

Jak podają niektórzy producenci gier, zastosowanie procesora Ryzen może znacznie przyśpieszyć czas wczytywania się gier, ponieważ dzięki niemu będzie można przeprowadzić większą ilość operacji "w locie", a gry będą mieć lepszą optymalizację. Jednak entuzjazm ten studzą inni, twierdzący, że nie ma co spodziewać się jakichkolwiek większych zmian.

PlayStation 5 - cena

Nie wiedząc dokładnie co będzie w środku, nie można dokładnie przewidzieć ile będziemy musieli zapłacić za PS5. Obecnie PlayStation 4 to koszt od 850 zł (wersja Slim) do ponad 1400 zł (w zależności od dodatków). Dlatego można założyć spokojnie, że PlayStation 5 będzie kosztować na pewno mniej, niż 2000 zł, nie ma się też co spodziewać, że mniej niż 1000 zł.

PlayStation 5 - wsparcie dla VR

Sony potwierdziło, że wsparcie dla VR będzie istotną częścią konsoli kolejnej generacji. Nie podano jednak żadnych szczegółów na ten temat, musimy więc uzbroić się w cierpliwość. Wiemy za to już dziś, że obecny headset PSVR będzie kompatybilny z PS5.

PlayStation 5 - czy będzie to konsola przenośna?

Niektóre przecieki sugerują, że PlayStation 5 może być konsolą przenośną jak Nintendo Switch. Biorąc pod uwagę, że Sony ma na swoim koncie PlayStation Portable oraz PlayStation Vita, nie byłoby to zbytnio zaskakujące. Jednak należy pamiętać, że modele przenośne nie spotkały się z tak dobrym przyjęciem, jak oczekiwało Sony. Dlatego raczej sa małe szanse na to, aby producent znowu próbował działać w tym obszarze.

AKTUALIZACJA 09.12.2019

Spółka Sony Interactive Entertainment, odpowiedzialna za rozwój konsoli PlayStation, pracuje nad nową technologią, która pozwoli z każdej gry jednoosobowej stworzyć grę wieloosobową. Uprawnienia do sterowania przekazywane będą pomiędzy poszczególnymi kontrolerami. Całość ma działać zarówno lokalnie, jak i w chmurze i obejmować od dwóch do czterech użytkowników. Rozwiązanie zostanie prawdopodobnie wdrożone w PlayStation 5.

AKTUALIZACJA 13.12.2019

Doczekaliśmy się pierwszej oficjalnej zapowiedzi gry na konsolę PlayStation 5, a będzie nią GodFall od Counterplay Games i Gearbox. Jedną z pierwszych cross-genowych produkcji ma zostać Halo Infinity.

AKTUALIZACJA 27.12.2019

Pojawiły się kolejne rendery kontrolera DualShock. Możesz zobaczyć je w osobnym artykule - tutaj.

AKTUALIZACJA 03.01.2020

Piers Harding-Rolls reprezentujący IHS Market Technology oraz Serkan Toto z Katan Games, zgodnie twierdzą, że Sony chcąc nie tracić na konsoli PlayStation 5, będzie zmuszone do ustalenia jej premierowej ceny na poziomie 499 dolarów. Oznacza to, że nowy sprzęt będzie droższy od PlayStation 4 w dniu premiery o 100 dolarów.

AKTUALIZACJA 07.01.2020

Sony prezentuje oficjalne logo PlayStation 5.

AKTUALIZACJA 26.01.2020

W internecie pojawiły się właśnie nowe zdjęcia konsoli PS5. W repozytorium SlashLeaks pojawiło się zdjęcie, które wydaje się przedstawiać konsolę w wersji sprzedażowej.

AKTUALIZACJA 02.02.2020

Sony Interactive Entertainment zdobyło znak towarowy PS5 w Szwajcarii. W międzyczasie złożono podobne wnioski między innymi w Wielkiej Brytanii. 30 stycznia 2020 roku Sony Interactive Entertainment złożyło wniosek o przyznanie znaku towarowego na nazwę PS5 w brytyjskim urzędzie IPO (Intellectual Property Office). Zgłoszenie aplikacyjne zostało sklasyfikowane jako klasa 9, która obejmuje konsole do gier.

AKTUALIZACJA 04.02.2020

Przedstawiciele Sony podzielili się z nami ciekawymi informacjami - cena PlayStation 5 w lutym 2020 roku wciąż nie została przez ustalona.