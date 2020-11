PlayStation 5: data premiery, cena, specyfikacja [09.11.2020]

PlayStation 5 - kiedy trafi na rynek? Czego się spodziewać? Oto wszystkie potwierdzone informacje oraz plotki na temat nadchodzącej konsoli Sony.

Spis treści

PlayStation 5 – design

Sony postanowiło zerwać z tradycją i design PlayStation 5 w niczym nie przypomina poprzednich generacji konsoli. Sprzęt dziewiątej generacji od japońskiego producenta będzie domyślnie ustawiony pionowo (podobnie jak Xbox Series X), choć bez problemu ułożymy go również w poziomie. Dominujące barwy to biel z domieszką czerni, a więc kolejna rewolucja w historii PlayStation.

Konsola PlayStation 5

Wielce prawdopodobne jednak, że otrzymamy również inne warianty kolorystyczne i liczne edycje kolekcjonerskie.

Matt MacLaurin – wiceprezes ds. projektowania UX w PlayStation zdradził, że na graczy czeka wiele edycji specjalnych PS5. Co więcej, nowa konsola pozwoli producentowi dostosowywać ją do potrzeb odbiorców na niespotykane dotąd sposoby.

Jak to może wyglądać w rzeczywistości pokazał nam artysta o pseudonimie BossLogic, który przygotował rendery specjalnych edycji konsoli PS5 inspirowanych grą Spider-Man: Miles Morales.

PlayStation 5 Spider-Man Edition (autor: BossLogic)

PlayStation 5 Spider-Man Edition (autor: BossLogic)

Co istotne, już w dniu premiery otrzymamy dwa warianty urządzenia - z napędem optycznym oraz wersję "all digital", która pozwoli nam pobierać nową zawartość wyłącznie z cyfrowego sklepy PlayStation. Jak prezentują się poszczególne edycje możecie zobaczyć poniżej.

PlayStation 5 i PlayStation 5 All-Digital (z prawej)

Aktualizacja - 28.07.2020

Niemiecki oddział sklepu Amazon zaktualizował stronę poświęconą konsoli PlayStation 5. Na karcie produktu pojawiła się między innymi waga urządzenia. Ta nie jest specjalnym zaskoczeniem, już wcześniej dowiedzieliśmy się, że PS5 będzie największą konsolą w historii. Nowa generacja sprzętu Sony będzie ważyć aż 4,78 kg, czyli niemal dwa razy więcej od podstawowej wersji PlayStation 4 (2,8 kg).

Aktualizacja – 30.09.2020

Potwierdziły się nasze wcześniejsze przypuszczenia – PlayStation 5 jest zdecydowanie największą konsolą w historii Sony. Jeśli już zamówiliście nowy sprzęt bądź dopiero szykujecie się do jego zakupu to lepiej zarezerwujcie na jego potrzeby sporo wolnej przestrzeni.

Jak ujawnił japoński producent – leżąc poziomo, PS5 ma 390 mm szerokości, 104 mm wysokości i 260 mm głębokości. Wymiary PS5 Digital Edition są niemal identyczne, cyfrowa konsola jest mniejsza o jedyne 12 mm.

Dla porównania, PS4 Pro mierzy: 295 mm szerokości, 55 mm wysokości i 327 mm głębokości.

Gdybyście byli ciekawi, to PlayStation 5 waży dokładnie 4,5 kg, natomiast PS5 Digital Edition 3,9 kg. Co tu dużo pisać – kawał konsoli.

Aktualizacja – 02.11.2020

Co do tego, że PS5 jest duże nie mamy najmniejszych wątpliwości. Problem w tym, że sprzęt japońskiego producenta zapowiada się na jedną z największych konsol w historii. Redaktorzy serwisu GameXplain przygotowali znakomity materiał wideo, na którym nie tylko pokazują PS5 "na żywo", ale również porównują urządzenie z innymi konsolami. Cóż możemy napisać, jeśli chodzi o rozmiar sprzętu, to Sony nie ma sobie równych.

PlayStation 5 – specyfikacja

Specyfikacja PlayStation 5 nie kryj już przed nami żadnych tajemnic i prezentuje się ona następująco:

CPU: 8-rdzeniowy, 3,5 GHz (zmienna częstotliwość), zmodyfikowana architektura Zen 2

GPU: 10,28 TFLOPS, 36 CUs (2,23 GHz, zmienna częstotliwość), zmodyfikowana architektura RDNA 2

Pamięć operacyjna: 16 GB GDDR6/256-bit

Przepustowość pamięci: 448 GB/s

Pamięć wewnętrzna: customowy dysk SSD 825 GB

Przepustowość I/O (wejście/wyjście): 5.5 GB/s (surowa), 8-9 GB/s (skompresowana)

Możliwość rozszerzenia pamięci: dysk SSD (NVMe)

Pamięć zewnętrzna: wsparcie dla dysków HDD poprzez USBDysk optyczny: 4K UHD Blu-Ray

Zdaniem decydentów Sony, nowa generacja konsol nie może przynosić ze sobą jedynie lepszej wydajność i bardziej szczegółowej oprawy wizualnej. Musi natomiast nieść ze sobą zupełnie nowe rozwiązania, które pozwolą na to, aby każdy kupujący od pierwszej chwili poczuł, że obcuje z czymś nowatorskim i rewolucyjnym.

W tym też celu Sony postanowiło sięgnąć po technologię haptyczną, którą znajdziemy w kontrolerze DualSense. Oprócz tego PlayStation 5 zostanie wyposażone w autorski system audio, który zaoferuje nam dostęp do wysokiej jakości dźwięku 3D, w każdej produkcji dostępnej na konsoli. Mark Cerny - główny architekt systemu PS5, tak obrazowo tłumaczy działanie systemu audio w PlayStation 5 - "​​w dzisiejszych grach deszcz to prosty pojedynczy dźwięk, ale dzięki technologii PS5 gry będą mogły symulować dźwięk i lokalizację pojedynczych kropel deszczu podczas ulewy".

Nie mniej istotną role ma odegrać dysk SSD, który wykorzystuje autorską technologię Sony. Zdaniem włodarzy japońskiego producenta, prędkości przetwarzania danych w PS5 będzie około 100 razy większa w porównaniu do PS4. Oznacza to, że wszelkie "ekrany ładowania" zostaną znacznie skrócone, a w wielu przypadkach niemal całkowicie wyeliminowane. Zdaniem Sony, w znaczący sposób wpłynie to na to, jak gracze odbierają daną produkcję i świat w niej przedstawiony.

PlayStation 5 pochwalili m.in. twórcy The Last of Us Part 2 - Naughty Dog oraz studio Gearbox Software - autorzy Borderlands 3. Do tego grona dołączył jeden z głównych inżynierów w firmie Intel - Dietmar Suoch, który za pośrednictwem Twittera stwierdził, że "Sony projektując architekturę PS5 dokonało kilku bardzo mądrych i rozsądnych wyborów". Inżynier docenia przede wszystkim autorski dysk SSD, który będzie niemal dwukrotnie szybszy od tego, który otrzyma Xbox Series X. Na uznanie przedstawiciela Intela zasłużyło również GPU, choć jak sam podkreśla, "można się było tego spodziewać".

Aktualizacja - 08.09.2020

Sony chce uczynić z zaawansowanego systemu audio jeden z największych atutów PlayStation 5. Niestety, nie każdemu dane będzie go wypróbować, przynajmniej bez zakupu nowych słuchawek bądź głośników. Producent sprzęt gamingowego - firma Astro, zaprezentował nowe słuchawki dla graczy, dedykowane konsolom PlayStation 5 i Xbox Series X. Przy okazji zaprezentowano również specjalny adapter, który powstał z myślą o posiadaczach nieco starszych urządzeń. Przejściówka ta umożliwi podłączenie sprzętu korzystającego z S/PDIF do gniazda HDMI 2.1. Astro potwierdziło tym samym, że w PS5 zabraknie portu optycznego. Cenę rzeczonej przejściówki ustalono na poziomie 40 dolarów (~ 150 zł). Warto przy tym dodać, że również konsola konkurencji Xbox Series X zostanie pozbawiona portu optycznego S/PDIF.

Aktualizacja - 16.10.2020

Sony postanowiło zaprezentować nam wnętrze PlayStation 5 i to dosłownie rozbierając konsolę na części. Główny inżynier PS5 - Masayasu Ito, pokazał nam szczegółowo wszystkie elementy, które znajdują się wewnątrz obudowy urządzenia. Uwagę przykuwa szczególnie system chłodzenia z wentylatorem o średnicy 120 mm na czele. Warto przypomnieć, że wielu użytkowników PlayStation 4 Pro po dziś dzień narzeka na bardzo głośną pracę konsoli, szczególnie podczas zabawy w jakości 4K. Japoński producent ewidentnie nie chce, aby ta sytuacja ta powtórzyła się w przypadku sprzętu dziewiątej generacji, stąd też tak rozbudowany system chłodzenia.

Tak prezentuje się wentylator wewnątrz PS5

Zaskakujący jest również fakt, że dysk SSD jest na stałe wlutowany w płytę główną. Poznaliśmy również jego rzeczywistą pojemność. Dysk SSD w PS5 może pochwalić się pojemnością na poziomie 825 GB, jednak do dyspozycji użytkownika oddanych zostanie zaledwie 664 GB przestrzeni na dane. Jak łatwo policzyć, konsola zarezerwowała dla systemu i innych niezbędnych danych aż 161 GB danych. Biorąc pod uwagę rozmiary nadchodzących gier (taki Spider-Man Miles Morales w wersji Ultimate zajmie 105 GB), przyszli użytkownicy sprzętu Japończyków będą musieli liczyć się częstym kasowaniem i instalowaniem gier.

Na pocieszenie pozostaje nam wiadomość od Sony, iż będzie istniała możliwość zamontowania dodatkowego dysku, o ile będzie zgodny z PCIe 4.0 i spełniał wymagania japońskiego producenta. Pełną listę kompatybilnych urządzeń mamy poznać bliżej daty premiery konsoli.

Jak dysk SSD w PlayStation 5 prezentuje się na tle największego konkurenta - Xbox Series X? O tym możecie przeczytać tutaj.

Aktualizacja - 02.11.2020

Jak wiemy, Sony wiele uwagi i zasobów poświęciło systemowi chłodzenia w PS5. Okazuje się jednak, że to jeszcze nie koniec prac nad udoskonaleniem tego elementu, Sony ma zamiar cały czas monitorować pracę konsoli, tak, aby możliwe było jako najlepsze ustawienie chłodzenia pod kątem gier, a to wszystko za pomocą aktualizacji systemowych. Yasuhiro Otori - jeden z projektantów PS5, ujawnił iż konsola posiada trzy czujniki temperatury na płycie głównej, które odpowiadają za dostosowanie prędkości wentylatora. W oparciu o zebrane dane, Sony będzie w stanie optymalizować pracę wentylatora pod kątem konkretnych produkcji.

PlayStation 5 - kontroler DualSense

Kolejną ogromną zmianą jaką przyniesie ze sobą premiera PlayStation 5 będzie porzucenie kultowej już serii kontrolerów DualShock. Ich miejsce zastąpi w kolejnej generacji DualSense, czyli zupełnie nowe urządzenie, różniące się nie tylko designem, ale również możliwościami.

Największą nowością DualSense jest technologia haptyczna, która zastąpi w kontrolerze Sony wysłużone już klasyczne wibracje. Wykorzystuje ona zmysł dotyku do jak najlepszego odwzorowania poszczególnych ruchów w cyfrowych światach. Możliwe będzie rozróżnienie czy nasz awatar akurat porusza się po twardej nawierzchni, czy na przykład przedziera się przez grząskie wrzosowisko.

Kontroler DualSense

DualSense otrzyma również wbudowany mikrofon, który umożliwi czat głosowy bez konieczności używania słuchawek lub mikrofonu zewnętrznego. Dodatkowo spusty kontrolera (przyciski L2 i R2) zyskają duże możliwości konfiguracji, co pozwoli twórcom na lepsze przystosowanie ich do konkretnych czynności w grach.

DualSense do PS5

Kontroler do PlayStation 5 już przypadł do gusty deweloperom. Zachwyceni są nim m.in. przedstawiciele studia TeamKill Media, które przygotowuje jedną z pierwszych gier jakie trafią na nową konsolę Sony, horror - Quantum Error. Swojego zachwytu nad urządzeniem nie ukrywa również Tymon Smektała z naszego rodzimego studia – Techland. Jego zdaniem DualSense - „ma fantastyczny design, tak futurystyczny, jak można tego oczekiwać w 2020 roku, czyli czasach sci-fi, w których żyjemy. Jeśli chodzi o kształt, musimy zobaczyć, jak będzie pasował do dłoni, ale nawet patrząc na niego mam dobre odczucia”.

Aktualizacja - 28.07.2020

Geoff Keighley - znany i wpływowy branżowy dziennikarz branżowy, miał okazję wypróbować kontroler DualSense w akcji. Jego zdaniem technologia haptyczna naprawdę robi sporą różnicę. Podobnie jak regulowany poziom nacisku spustów. Dziennikarz docenił również głośnik ze znacznie większym zasięgiem niż w DualShock 4 oraz wbudowany mikrofon. Keighley pochwalił także nowy design urządzenia i jego ergonomię - pad bardzo dobrze leży w dłoni i choć wydaje się być cięższy od DualShock 4, to operuje się nim wygodniej.

Aktualizacja - 15.08.2020

DualSense będzie nie tylko kontrolerem lepszym i wygodniejszym od DualShock 4, ale również znacznie bardziej przyjaznym użytkownikowi. Co to dokładnie oznacza? Otóż DualSense będzie w stanie zapewnić nam znacznie dłuższą zabawę bez potrzeby ładowania urządzenia. Użytkownik serwisu Reddit - viper_on_fire, który jest już w posiadaniu nowego pada Sony, donosi że DualSense jest w stanie pracować od od 3 do 4 godzin dłuż niż DualShock 4.

Informacje te, pokrywają się z publikacjami innego leakstera - Galaxy666, według którego DualSense otrzyma baterię o pojemności aż 1560 mAh (dla porównania DS4 posiada akumulator 1000 mAh). Dodatkowo na czas pracy urządzenia wpłynie jego design. Japoński producent zrezygnował w nowym kontrolerze ze specyficznego paska świetlnego, co w dużej mierze również będzie mieć wpływ na "żywotność" baterii. Niestety, może to oznaczać, iż DualSense nie będzie kompatybilny z goglami wirtualnej rzeczywistości PSVR. Warto jednak przypomnieć, że od miesięcy spekuluje się o kolejnej generacji gogli Sony, które mają nie tylko zapewnić nam dużo lepsze doznania, ale przede wszystkim otrzymają dedykowane kontrolery z technologią, pozwalającą na śledzenie w wirtualnym świecie ruchów poszczególnych palców.

Aktualizacja - 26.08.2020

Okazuje się, że jeszcze nie wiemy wszystkiego na temat kontrolera DualSense. Jak wynika z patentu, który został złożony przez Sony w amerykańskim urzędzie patentowym – pad do PS5 będzie w stanie samodzielnie i automatycznie zidentyfikować użytkownika.

Jak to będzie działać w praktyce? Według opublikowanych dokumentów, DualSense, dzięki wbudowanym sensorom (m.in. żyroskopowi i akcelerometrowi), wykryje kiedy i kto podniósł urządzenie. Identyfikacja użytkownika oparta byłaby na podstawie danych telemetrycznych zbieranych przez kontroler.

Proces weryfikacji mógłby trwać nawet 60 sekund, po upływie tego czasu na ekranie pojawiłby się komunikat z prośbą o zatwierdzenie lub odrzucenie logowania. Na uwagę zasługuje również fakt, że po odłożeniu DualSense, konsola automatycznie wylogowałaby nas z konta.

PlayStation 5 – gry

Sony potwierdziło już bogatą listę gier, które trafią na konsolę PlayStation 5. W przeciwieństwie do konkurencji zaprezentowano nie tylko zwiastuny, ale również materiały z rozgrywki z nadchodzących tytułów. Na PS5 nie zabraknie wielkich marek multiplatformowych jak Resident Evil 8 Village czy Hitman III, jak również produkcji na wyłączność. Potwierdzono już, że w dniu premiery PS5 zadebiutuje Spider-Man: Mike Morales, niedługo później powinniśmy otrzymać takie produkcje jak: remake kultowego Demon's Souls, Gran Turismo 7 czy Horizon 2 Forbidden West. Więcej na ten temat znajdziecie tutaj.

Tom Phillips - dziennikarze Eurogamera, twierdzi, że Sony już niebawem, najprawdopodobniej w sierpniu, pokaże kolejne tytuły na wyłączność PlayStation 5. Wśród nich ma znaleźć się nowa odsłona kultowej serii horrorów – Silent Hill.

Podobnego zdania jest Roberto Serrano – doświadczony dziennikarz, a obecnie również leakster. Według najnowszych informacji – Sony ma już zaplanowaną imprezę State of Play na 6 sierpnia (czwartek, godzina 22:00 czasu polskiego).

Aktualizacja 15.08.2020

Wciąż nie wiemy jakie dokładnie gry otrzymamy w dniu debiutu konsoli PlayStation 5 na rynku. Jednak ostatnie doniesienia sugerują nam, że do grona tytułów startowych może należeć Gran Turismo 7. Informacje te pochodzą od nie byle kogo, bo od brytyjskiego wydania czasopisma Official PlayStation Magazine. Według dziennikarzy magazynu, Gran Turismo 7 zadebiutuje w "okienku premierowym" konsoli PlayStation 5. Oznacza to, że produkcja studia Polyphony Digital może trafić do sprzedaży wraz z PS5. Natomiast w najgorszym wypadku, jej premiera odbędzie się z niewielkim opóźnieniem względem nowej konsoli.

PlayStation 5 na pewno nie będzie również narzekać na spore grono darmowych produkcji. Firma Take-Two Interactive potwierdziła, że na początku 2021 roku, posiadacze PS5 otrzymają dostęp do samodzielnego, darmowego trybu GTA Online, który obecnie jest dostępny jedynie dla posiadaczy podstawowej wersji gry GTA5. Co więcej, z myślą o użytkownikach konsol nowej generacji powstaną ekskluzywne dodatki.

Aktualizacja - 31.08.2020

Nie da się ukryć, że największą siłą konsoli PlayStation 4 były tytuły na wyłączność. Bloodborne, God of War, Uncharted 4, Horizon Zero Dawn, The Last of Us Part 2 czy Ghost of Tsushima to zaledwie "garstka" tytułów ekskluzywnych, które oczarowały graczy na całym świecie. Sony nie zamierza zmieniać swojej strategii i również na dziewiątej generacji konsol planuje inwestować we własne produkcje. Już teraz wiemy, że czeka na nas kilka ciekawych propozycji. Jak jednak wynika z ostatniego wystąpienia włodarzy japońskiego producenta, PlayStation 5 może otrzymać najwięcej gier na wyłączność w historii marki.

Sony Interactive Entertainment potwierdziło, że ma w planach kolejne inwestycje związane z tworzeniem lub nabywaniem nowych wewnętrznych zespołów, które ostatecznie zasilą szeregi PlayStation Worldwide Studios (WWS). Obecnie producent posiada 14 studiów, ostatnim nabytkiem jest Insomniac Games, które dołączyło do WWS w sierpniu ubiegłego roku.

Oprócz ulepszania personelu i środowiska pracy we własnych studiach, Sony Interactive Entertainment (SIE) nadal inwestuje lub przejmuje firmy z dużą kreatywnością i najnowocześniejszymi technologiami, aby rozbudować Worldwide Studios (WWS) - Sony

Dowiedzieliśmy się również, że japoński producent w dalszym ciągu ma zamiar inwestować w rynek PC. Po sukcesie Horizon Zero Dawn i Death Stranding na PC, Sony zamierza wydać na pecetach więcej gier tworzonych przez wewnętrzne zespoły. Oczywiście, na rychłą premierę The Last of Us Part 2 czy Ghost of Tsushima na PC nie mamy co liczyć, za to od miesięcy plotkuje się o Bloodborne i najnowszym God of War w wersji na PC.

Aktualizacja - 17.09.2020

Sony podczas ostatniego pokazu PlayStation 5 udowodniło, że to przede wszystkim gry mają sprzedawać konsole. Pierwszy materiał z rozgrywki w Demon's Souls z pewnością "złapał za serce" nie tylko fanów oryginału, ale wszystkich sympatyków gier RPG akcji.

Atrakcyjnie prezentują się również gameplay'e z Marvel’s Spider-Man: Miles Morales i Call of Duty: Black Ops Cold War, szczególnie ten drugi zrobił na nas ogromne wrażenie.

Spośród nowości z całą pewnością warto wymienić Hogwarts Legacy - produkcję osadzoną w uniwersum Harry'ego Pottera, ale na blisko 200 lat przed jego narodzinami. Gracze wcielą się w uczniów szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie. Całość zapowiada się na grę akcji z otwartym światem i elementami RPG.

Sony zdecydowanie wie czego pragną gracze i choć otrzymaliśmy jedynie krótki teaser, to sama świadomość, że God of War powróci już w 2021 roku zachęca nas do kupna PlayStation 5.

Aktualizacja – 30.09.2020

Sony ujawniło listę tytułów startowych, w które będziemy mogli zagrać w dniu premiery PlayStation 5, a będą to:

Astro’s Playroom (Japan Studio) – zainstalowana domyślnie na każdym egzemplarzu PS5

Demon’s Souls (Bluepoint Games / Japan Studio)

Destruction All Stars (Lucid Games / XDEV)

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games)

Sackboy A Big Adventure (Sumo Digital / XDEV)

Poznaliśmy również gry od zewnętrznych deweloperów, która trafią na PS5 w nadchodzących miesiącach. Wśród nich nie zabraknie oczywiście takich przebojów jak: Cyberpunk 2077, Assassin's Creed: Valhalla, FIFA 21 czy Far Cry 6. Pełną listę gier znajdziecie tutaj.

Niestety, ale nowa generacja konsol przyniesie nam ze sobą podwyżkę cen gier. O ile za tytuły multi-platformowe zapłacimy więcej o około 10 Euro (~45 zł), to już za tytuły na wyłączność PS5 wydamy o 20 Euro więcej niż dotychczas (około 90 zł). Co sprawi, że za gry od wewnętrznych zespołów Sony zapłacimy co najmniej 350 złotych. Jest to o tyle zaskakujące, że Japoński producent tylko w Europie zdecydował się na tak drastyczną podwyżkę cen gier. Europejczycy muszą przygotować na tytuły ekskluzywne 79,99 euro, tymczasem ceny gier w USA wynoszą 69,99 dolarów, natomiast w Wielkiej Brytanii 69,99 funtów.

Aktualizacja 02.11.2020

Choć wydaje się, że rozdzielczości 4K i 60 kl/s będzie standardem na dziewiątej generacji konsol, to nie wszyscy producenci mają zamiar, aż tak optymalizować swoje gry. Watch Dogs Legion, który jest już dostępny na PS4, ale na PlayStation 5 zadebiutuje dopiero 19 listopada będzie działać na konsoli Sony w rozdzielczości 4K i 30 klatkach na sekundę. Szczególnie ta druga wartość jest rozczarowująca. Na pocieszenie pozostaje nam wiadomość, że wersja gry na PS5 otrzyma wsparcie dla technologii ray tracing.

Jeśli należycie do grona osób, które już w dniu premiery PS5 chciały zasiąść do najnowszej FIFY, to nie mamy dla was najlepszych wieści. EA poinformowało, że wersja gry na konsole nowej generacji zadebiutuje dopiero 4 grudnia. Oficjalnie nie podano przyczyny tej decyzji. Na szczęście, FIFA 21 korzysta z systemu "Dual Entitlement", który sprawia, że posiadacze wersji na PS4 otrzymują darmową kopię gry na PlayStation 5. Pamiętajcie jednak, że możliwe będzie przeniesienie postępów jedynie z trybów FIFA Ultimate Team i Volta.

Jeśli jesteście ciekawi, w jakie dokładnie gry zagramy wyłącznie na PlayStation 5 (zarówno w dniu premeiry, jak i kolejnych latach), to pełną ich listę znajdziecie tutaj.

Aktualizacja 09.11.2020

Days Gone - jedna z najlepszy i jednocześnie najbardziej niedocenianych gier z ery PS4 już niebawem otrzyma "drugie życie" na PS5. Twórcy gry - studio Sony Bend, potwierdzili, że już w dniu premiery nowej konsoli, zadebiutuje specjalna aktualizacja, która znacząco poprawi wygląd wygląd Days Gone i pozwoli w pełni wykorzystać potencjał PS5. Niestety, jak się szybko okazało, z tym "potencjałem" mogą być problemy - Days Gone na PS5 będzie działać w dynamicznym 4K i do 60 kl./s. Co to dokładnie oznacza? Najprościej rzecz ujmując - w zależności od wydarzeń na ekranie i obciążenia konsoli, wyświetlana rozdzielczość i płynność rozgrywki będą ruchome. O natywnym 4K i stałych 60 kl./s. możemy zatem zapomnieć.

Podobnie będzie to wyglądać na nadchodzącym remake'u Demon's Souls. Sony zdecydowało się poświęcić tytułowi na wyłączność PS5 cały odcinek State of Play. Dzięki temu otrzymaliśmy nie tylko obszerny, kilkunastominutowy gameplay, ale również mnóstwo nowych informacji na temat produkcji. Dowiedzieliśmy się m.in., że Demon's Souls uruchomimy w dwóch trybach - kinowym, który zapewni nam natywne 4K przy 30 kl./s oraz wydajnościowym - tutaj otrzymamy już 60 kl./s, ale tylko w dynamicznym 4K.

PlayStation 5 – kompatybilność wsteczna

Sony wysłuchało uwag użytkowników i przygotowało łagodne przejście z PS4 na PlayStation 5. Dzięki kompatybilności wstecznej, gracze na obydwu generacjach będą mogli grać wspólnie w te same tytuły. Jest to również sposób na to, aby lobby gier multiplayer nie ziały pustkami - PS5 będzie stopniowo zdobywać rynek, a pierwsi nabywcy nie będą grać tylko w swoim gronie, ale otrzymają to, do czego przyzwyczaiła ich poprzednia konsola, czyli serwery pełne chętnych do wspólnej walki. Warto jednak pamiętać, że choć większa część biblioteki PS4 trafi ostatecznie na jej następcę, to nie mamy co liczyć na 100% jej przeniesienie.

Niestety, PS5 nie otrzyma funkcji na wzór Xbox Smart Delivery, która sprawia, że kupując grę na konsoli Xbox One otrzymacie automatycznie wersję tego tytuły również na Xbox Series X. Liczne źródła donoszą, że japoński producent nie ma zamiaru przygotować podobnego rozwiązania. Sony ponoć nie chce naciskać na poszczególnych producentów i da im pełną swobodę. Oznacza to, że kupując grę na PlayStation 4, która ostatecznie trafi również na PS5, nie możemy mieć pewności, że nową wersję otrzymamy za darmo.

Aktualizacja - 08.09.2020

O ile Microsoft regularnie podkreśla rolę wstecznej kompatybilności na swoich konsolach, to Sony w ostatnich miesiącach unika tego tematu. Możliwe, że jest to spowodowane tym, iż japoński producent nie ma się za bardzo czym chwalić. Firma Ubisoft, za pośrednictwem swojej oficjalnej strony, zdradziła, że wsteczna kompatybilność na PlayStation 5 będzie dotyczyć jedynie produkcji wydanych na PlayStation 4. Oznacza to, że nie dane nam będzie uruchomić gier ze starszych konsol Sony.

Co ciekawe, w grach Ubisoftu możliwa będzie wspólna zabawa pomiędzy poszczególnym generacjami - posiadacze PS4 będą mogli bawić się "po sieci" wspólnie z użytkownikami PS5.

Powyższe informacje nie muszą jednak oznaczać, że PS5 ostatecznie rezygnuje z "głębszej" kompatybilności wstecznej. Sony daje producentom gier ogromną swobodę w kwestii wykorzystania ich sprzętów. Możliwe zatem, że dotyczy to jedynie gier Ubisoftu. Na tę chwilę najbardziej prawdopodobne wydaje się jednak, że jedynie produkcje na wyłączność konsol Sony z 5, 6 i 7 generacji będą dostępne na PlayStation 5.

Aktualizacja - 13.09.2020

Wciąż nie wiemy jak dokładnie będzie wyglądać kompatybilność wsteczna na PS5. Za to coraz więcej wiemy na temat przejścia na kolejną generację. Sony postanowiło ułatwić graczom rozpoznanie, które gry na PlayStation 4 zawierają darmową aktualizację na PS5. Na okładkach nowych gier na PS4, pojawi się nowe oznaczenie - "PS5 Upgrade Available", które jednoznacznie oznaczać będzie, że zakupiony tytuł uruchomimy również bez problemu i dodatkowych opłat na nowej generacji.

Aktualizacja - 02.10.2020

Potwierdziły się wcześniejsze plotki. Kompatybilność wsteczna obejmie na PlayStation 5 jedynie gry z katalogu PS4. Jak zapewniają włodarze Sony 99% gier z ósmej generacji będzie można uruchomić na nowym urządzeniu. Niestety, wciąż nie wiemy czy japoński producent pójdzie śladem Microsoftu i będzie zachęcał deweloperów do tworzenia aktualizacji do gier, tak aby te mogły w pełni wykorzystać potencjał nowych konsol.

Nieco gorzej ma się sytuacja z przenoszeniem zapisanych danych pomiędzy platformami z różnych generacji. Jak donosi dziennikarz The Washington Post - Gene Park, "słyszał on od wielu różnych deweloperów, iż zapisane dane na PS4 nie zadziałają na PS5".

Informacje te potwierdzili twórcy gry Yakuza: Like a Dragon - studio Ryu Ga Gotoku, którzy oznajmili, że ich produkcja nie pozwoli przenieść zapisanych postępów z rozgrywki z PlayStation 4 na nową generację. Co ciekawe, tego problemu nie doświadczą posiadacze konsol Xbox. Yakuza: Like a Dragon, jak i wiele innych produkcji zaoferuje synchronizację save'ów pomiędzy dwoma generacjami sprzętu od Microsoftu.

Choć Yakuza: Like a Dragon to na razie jedyny potwierdzony przypadek, to z całą pewnością najnowsze wieści nie napawają optymizmem. Szczególnie dotyczy to graczy, którzy chcieli zacząć w listopadzie długie przygody w Cyberpunk 2077 bądź Assassin's Creed: Valhalla, a następnie w grudniu bądź styczniu kontynuować je na nowych urządzeniach.

PlayStation 5 – data premiery

Kiedy PlayStation 5 trafi na sklepowe półki? Tego niestety jeszcze nie wiemy. Jedyny oficjalny komunikat w tej sprawie głosi, że PS5 trafi do sprzedaży w okresie świątecznym 2020 roku. Mogłoby to wskazywać na grudzień tego roku, jednak biorąc pod uwagę historię konsol PlayStation bardziej prawdopodobny wydaje się listopad.

Potwierdzają to zresztą informacje do jakich dotarł Roberto Serrano - dziennikarz dobrze zorientowany w sprawach Sony. Jego zdaniem premiera PlayStation 5 odbędzie się dokładnie 27 listopada. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Aktualizacja - 26.08.2020

Już niemal pewne jest, że premiera konsoli PlayStation 5 odbędzie się w listopadzie. Jednak niewiadomą wciąż pozostaje dokładny dzień. Według japońskich i chińskich dziennikarzy PS5 zadebiutuje nieco wcześniej niż do tej pory spekulowano, a dokładnie - 20 listopada. Co więcej, w rodzimym kraju producenta sprzęt trafi do sprzedaży już 14 listopada.

Aktualizacja - 08.09.2020

Choć listopadowa data premiery PS5 wydaje się niezagrożona, to coraz więcej wskazuje na to, że dotyczy ona jedynie USA i Kanady. Sony ma ponoć spore problemy z produkcją konsoli. Co więcej, z uwagi na wciąż panującą pandemię koronawirusa, w niektórych regionach świata mogą wystąpić trudności z logistyką. Ostatecznie może to wszystko doprowadzić do sytuacji, w której konsole PS5 będą reglamentowane.

Powyższą teorię potwierdza brytyjski oddział Sony, który na swojej oficjalniej stronie poświęconej PlayStation 5 zmienił datę debiutu konsoli z "holiday 2020" (święta 2020) na "late 2020" (końcówka 2020). Może to oznaczać, że japoński producent będzie stopniowo, co kilka tygodni udostępniał PS5 na kolejnych rynkach. Na jednoczesną globalną premierę nowej konsoli raczej nie mamy co liczyć. Niestety, jeśli nasze przypuszczenia się potwierdzą, to może to oznaczać, iż na polskim rynku PlayStation 5 zadebiutuje dopiero w 2021 roku.

Aktualizacja - 17.09.2020 - Poznaliśmy oficjalną datę premiery PS5

Koniec z plotkami i domysłami. Sony ujawniło oficjalną datę premiery konsoli PlayStation 5. Na wybranych rynkach (m.in. USA, Japonia) zadebiutuje ona już 12 listopada. Reszta świata, w tym Polska, będzie musiała poczekać tydzień dłużej - do 19 listopada.

PlayStation 5 – cena

Cena to dla wielu osób jeden z najważniejszych czynników wpływających na zakup danego urządzenia. Nie inaczej jest w przypadku konsol dziewiątej generacji. Do tej pory przedstawiciele Sony stwierdzili jedynie, że „cena PlayStation 5 będzie adekwatna do możliwości jakie zaoferuje konsola”. Idąc tym tropem, wielu branżowych specjalistów sugerowało, że cena PS5 będzie niezwykle wysoka i może wynieść nawet 699 dolarów (~ 2765 zł). Z kolei w serwisie Amazon pojawiła się karta produktu PlayStation 5 z ceną na poziomie 599 dolarów (~ 2370).

Możliwe jednak, że PS5 będzie sprzętem znacznie tańszym. Wspomniany już Roberto Serrano, twierdzi że, PlayStation 5 z napędem Blu-ray kosztować będzie 499 euro/dol., natomiast cena wersji bez napędu wyniesie 399 euro/dol. Możemy zatem założyć, że ceny konsoli w polskich sklepach będą wynosić 2299 zł i 1799 zł.

Kiedy możemy spodziewać się konkretów na temat ceny PS5? Spekuluje się, że poznamy ją już 13 lipca, możliwe jednak również, że będziemy musieli poczekać przynajmniej do sierpnia na oficjalne ogłoszenie Sony.

Aktualizacja - 26.08.2020

Dziennikarze serwisów blog.esuteru.com i MyDrivers dotarli do szczegółowych informacji na temat ceny konsoli PlayStation 5, jak również dedykowanych jej akcesoriów i gier. Wynika z nich, że zgodnie z wcześniejszymi spekulacjami - PS5 z napędem Blu-ray, w Europie zostanie wycenione na 499 Euro, co w Polsce powinno przełożyć się na około 2199/2299 zł. Za cyfrową wersję "all-digital" przyjdzie nam zapłacić 399 Euro (~ 1799/1899 zł w PL). Pozytywnie zaskakuje nas również domniemana cena kontrolera DualSense, według opublikowanych informacji japoński producent wycenił go na niecałe 60 Euro, co oznacza, że w Polsce dostaniemy go za tyle samo, co obecnie, wysłużonego już, DualShocka 4.

To jednak nie koniec dobrych wieści, jeden z potwierdzonych już tytułów startowych - Marvel's Spider-Man: Miles Morales, dostaniemy za niecałe 40 Euro (~ 175 zł). Cena gry może zastanawiać, szczególnie, że liczni producenci podkreślają iż gry na dziewiątej generacji konsol będą droższe. Należy jednak pamiętać, że twórcy cyfrowych przygód Spider-Mana niejednokrotnie podkreślali, iż "Miles Morales" będzie grą znacznie mniejszą od pierwowzoru. Jej przejście ma nam zająć od 8 do 12 godzin. Możliwe zatem, że z tego też powodu wydawca tytułu - Sony, zdecydował się na niższą niż zwykle cenę premierową.

Aktualizacja - 13.09.2020

Według najnowszych informacji, Sony jest mocno zaskoczone niską ceną Xbox Series X, która wynosić będzie w Polsce 2249 złotych (499 dolarów/euro na Świecie). Sugeruje się, że japoński producent schodząc do identycznego pułapu cenowego będzie musiał dokładać do każdego wyprodukowanego egzemplarza konsoli PlayStation 5. Tym samym oznacza to, że powróci koszmar z siódmej generacji, którą reprezentował model PlayStation 3. Wówczas, ze względu na wysokie koszty produkcji urządzenia i agresywną politykę cenową Microsoftu, Sony również musiało mocne zejść z ceny. Jak wspominali niejednokrotnie twórcy PS3 był to jeden z najtrudniejszych okresów w historii marki PlayStation.

Sony jest obecnie w podbramkowej sytuacji. Bez względu na lojalność społeczności i rozpoznawalność PlayStation, ustalenie ceny PS5 na poziomie wyższym od Xbox Series X może sprawić, że wielu konsumentów (przynajmniej na początku generacji) wybierze sprzęt konkurencji. Dodatkowym czynnikiem przemawiającym za wyborem sprzętu Microsoftu mogą być, paradoksalnie, gry na wyłączność. Jak wiadomo, to właśnie sprzęt Sony słynie z dużej ilości tytułów ekskluzywnych, jednak w początkowym okresie istnienia nowego sprzętu nie odgrywają one tak dużego znaczenia. Znacznie ważniejsze będzie dla wielu konsumentów dobranie najlepszego sprzętu do "ogrywania" dużych multi-platformowych gier: Call of Duty: Black Ops Cold War, Cyberpunk 2077, Assassin's Creed Valhalla czy FIFA 21.

Wiele zatem wskazuje na to, że japoński producent będzie zmuszony do ustalenia ceny PS5 na poziomie Xbox Series X. Możemy zatem liczyć się z wydatkiem 2200-2300 złotych za standardową wersję konsoli (z napędem optycznym) bądź 1800-1900 zł za PlayStation 5 Digital Edition (bez napędu optycznego).

Aktualizacja - 17.09.2020 - Poznaliśmy oficjalną polską cenę PS5

Podobnie jak data premiery, tak i cena PlayStation 5 w Polsce nie kryje już przed nami żadnych tajemnic. Za standardową edycję PS5 (z napędem Blu-ray) zapłacimy 2299 złotych (a więc nieco więcej niż za Xbox Series X). Znacznie atrakcyjnej prezentuje się PlayStation 5 Digital Edition, które wyceniono na 1849 złotych. Przedsprzedaż PS5 już wystartowała i konsolę możecie zamawiać m.in. tutaj.

Aktualizacja 28.07.2020

Według najnowszych informacji, dziewiąta generacja konsol w wykonaniu Sony trwać będzie jedynie 5 lat. W rozmowie z dziennikarzami serwisu DigiTimes, tajwański dostawca podzespołów do PlayStation 5 zdradził, że Sony zamierza sprzedać co najmniej 120 milionów egzemplarzy nowej konsoli w przeciągu pięciu lat, po czym wprowadzi na rynek jej następcę. Oznacza to, że japoński producent chce wyraźnie skrócić czas trwania dziewiątej generacji. Do tej pory, każda kolejna konsola PlayStation była dostępna na rynku 6 lub 7 lat.

Aktualizacja 15.08.2020

Okazuje się, że wydajność PS5 może nie być tak wysoka jak zapewnia nas Sony. Znany i ceniony leakster - Dusk Golem, stwierdził w jednym ze swoich ostatnich wpisów, że PlayStation 5 ma poważne problemy z renderowaniem obrazu w rozdzielczości 4K. Co ciekawe, Xbox Series X nie ma z tym najmniejszych problemów. To jednak nie koniec złych wieści, jego zdaniem, pomimo sporej różnicy w wydajności, PlayStation 5 będzie w dniu premiery konsolą droższą od Xbox Series X.

Rewelacje leakstera pokrywają się z innymi wieściami dotyczącymi PS5, według których Sony ma ogromne problemy z wycenieniem swojej konsoli. Głównym celem producenta pozostaje utrzymanie jej w granicach 500 dolarów/euro, ale wówczas może to oznaczać, że będzie on tracił na każdym sprzedanym egzemplarzu. Według redakcji serwisu Bloomberg, koszt samych tylko materiałów niezbędnych do stworzenia konsoli PS5 to wydatek rzędu 450 dolarów.

Aktualizacja 02.10.2020

Coraz więcej wskazuje na to, że wcześniejsze plotki o problemach Sony z produkcją PS5 były prawdziwe. Przedsprzedaż konsoli okazała się być organizacyjnym koszmarem, a brak komunikacji pomiędzy Sony a przedstawicielami sklepów spowodował, iż wielu graczy zostało na przysłowiowym "lodzie".

Wiele sklepów, w tym tak uznane sieci jak Amazon czy GameStop wysłały już wiadomości do pierwszych klientów, w których informują, że zrealizowanie pre-ordera na PS5 nie będzie możliwe. W najlepszym wypadku, osoby które zdecydował się na zakup w przedsprzedaży mogą liczyć na dostawę w... 2021 roku.

Niestety, podobnych problemów nie uniknęły również polskie sklepy. Do anulowania niektórych przedpremierowych zamówień na PS5 zmuszony został Media Expert, natomiast sklep X-Kom.pl informuje, że nie może zagwarantować dostawy konsoli w dniu premiery (pomimo złożenia pre-ordera).

Całemu zamieszaniu winne jest niestety Sony. Włodarze brytyjskiego sklepu z grami - ShopTo, w odpowiedzi na reakcje klientów ujawnili, iż japoński producent przekaże do dystrybucji znacznie mniej urządzeń, niż pierwotnie obiecywał.

Aktualizacja 16.10.2020

Po długim oczekiwaniu, Sony wreszcie ujawniło jak będzie wyglądać interfejs użytkownika na PlayStation 5. Japoński producent postawił na intuicyjność i funkcjonalność, nie zapominając oczywiście o estetyce. Nowe UI będzie działać w natywnym 4K. Wśród najciekawszych funkcji warto wymienić m.in. system podpowiedzi - gdy nie będziemy mogli poradzić sobie z jakimś wyzwaniem, konsola podpowie nam co robić dalej.

Znacznie łatwiej będziemy mogli również przeglądać wszystkie dostępne treści i przenosić się pomiędzy poszczególnymi opcjami. Wielu użytkowników z pewnością doceni także ulepszony tryb fotograficzny. Nasze zrzuty ekranu będziemy mogli poprawiać i edytować, a następnie zapisywać w rozdzielczości 4K i udostępniać. Co więcej, Jeśli na przesłanym przez nas materiale znajdować się będą fragmenty z rozgrywki, do których jeszcze nie dotarł nasz znajomy, to otrzyma on najpierw ostrzeżenie o możliwych spoilerach.

Jak nowe UI prezentuje się w akcji, możecie zobaczyć poniżej.

Aktualizacja 02.11.2020

Sony postanowiło dostosować swój cyfrowy sklep z grami - PlayStation Store, do nowej generacji konsol. Co się zmienia? Praktycznie wszystko, PS Store może się pochwalić nie tylko nowym designem interfejsu, ale również nowymi funkcjami. Od teraz sklep skupia się na grach i programach dedykowanych PlayStation 5. Choć oczywiście bez trudu znajdziemy w nim produkcje na kosnole PS4, to już zabraknie tam aplikacji, motywów i awatarów, które do tej pory moglismykupić na konsole ósmej generacji od Sony. Z oferty skelpu zniknęła także cała zawartość powiązana z PS3, PS Vita oraz PSP.

Serwis działa za to szybciej, a poszczególne gry są znacznie lepiej opisane. Bez trudu znajdziemy tam wszystkie niezbędne informacje, w tym te powiązane z dodatkowymi funkcjami przypisanymi do konkretnego sprzętu (np. PS4 Pro/PS5) czy kompatybilnością wsteczną.

Aktualizacja 09.11.2020

Mamy dobre i złe wieści dla przyszłych posiadaczy konsol PlayStation 5. Zacznijmy możę od tych groszych. Jak donoszą liczni recenzenci, którzy mieli już okazję testować sprzęt Sony, PS5 nie pozwoli nam instalować gier na zewnętrznym dysku. Ten będzie mogli wykorzystać jedynie do instalacji gier pochodzących ze wstecznej kompatybilności, czyli PS4. Oznacza to, że (przynajmniej narazie) gracze będą mieli do swojej dyspozycji jedynie 667 GB przestrzeni na nowe gry dedykowane PS5.

Na pocieszenie pozostaje nam informacja o nowej funkcji, która pojawi się w PS5. Otóż, Sony wreszcie wprowadziło system szczegółowych informacji na teamt gier, a także ile czasu przy nich spędzamy. Koniec z domysłami, PlayStation 5 już z poziomu interfejsu pokaże nam ile dokładnie godzin spędziliśmy w danym tytule i kiedy graliśmy w niego ostatnio. Choć nie jest to może najbardziej spektakularna funkcja, to z pewnością ucieszy wielu najbardziej zagorzyałych graczy.