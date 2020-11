PlayStation 5 dostępne na Amazonie? Tak, ale nie wszędzie

Mamy dobre wieści dla wszystkich, którzy chcieliby jeszcze zdobyć PlayStation 5. Kolejny sklep potwierdził dostępność konsoli w dniu premiery.

Firma Amazon właśnie potwierdziła, że w dniu europejskiej premiery PS5 - 19 listopada, konsola będzie dostępna w sprzedaży. Choć nie będziecie mogli liczyć na wejście w nową generację już w dniu jej debiutu, to przedstawiciele sklepu zapewniają, iż dołożą wszelkich starań, aby paczka z PlayStation 5 była u was jak najszybciej.

Niestety, jest jednak mały haczyk, PS5 dostępne będzie jedynie we włoskim, hiszpańskim i brytyjskim Amazonie. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby zamówić konsolę do Polski, jest to już jednak małe utrudnienie, szczególnie dla osób nie władających biegle językami obcymi.

Niemniej, jest to jedna z nielicznych szans na pozyskanie PlayStation 5 jeszcze w tym roku. Informacje, które docierają do nas z licznych źródeł sugerują, że problemy z dostępnością konsoli Sony nie zostaną rozwiązane do początku 2021 roku. Jeśli zatem chcecie sprawić sobie wymarzony prezent pod choinkę, to musicie zawalczyć o niego już 19 listopada.

PlayStation 5 zdążyło już zadebiutować m.in. w USA i Kanadzie. Nowy sprzęt Sony zbiera wiele pochlebnych opinii, chociaż, jak to zwykle bywa w przypadku startu nowej generacji konsol, nie obyło się bez problemów. Niektórzy użytkownicy nie mogą przenieść swoich danych z PS4, inni natomiast mają problem z uruchomieniem konsoli i trybem oszczędzania energii.

Miejmy nadzieję, że nas szczęśliwe ominą wszelkie usterki PS5. Jeśli jesteście ciekawi w jakie gry zagramy na PlayStation 5 nie tylko w dniu premiery, ale również w nadchodzących miesiącach i latach, to zapraszamy do lektury - tutaj.

Zobacz również: PlayStation 5: data premiery, cena, specyfikacja