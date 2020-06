PlayStation 5 - gry na wyłączność będą ważniejsze niż kiedykolwiek przedtem

Nowa generacja konsol Sony zapowiada się coraz ciekawiej, japoński producent szykuje dla nas całe mnóstwo tytułów na wyłączność.

Sony już niejednokrotnie podkreślało, że "wierzy w ideę generacji konsol" i chce, aby PlayStation 5 również wyróżniało się wyjątkowymi cechami. Wiemy już, że PS5 będzie mogło pochwalić się autorskim SSD, który skróci tzw. "ekrany ładowania" do minimum. Przyszli posiadacze konsoli będą mogli również liczyć na nowatorski system Audio 3D oraz technologię haptyczną za pośrednictwem kontrolerów DualSense. Siłę konsoli mają, po raz kolejny, stanowić również tytuły na wyłączność.

Simon Rutter - wiceprezes europejskiego oddziału Sony Interactive Entertainment, w wywiadzie udzielonym magazynowi The Guardian zdradził, iż każda gra, która powstawać będzie w wewnętrznych zespołach producenta, będzie wspierać wszystkie wyjątkowe funkcje PS5.

Gry na wyłączność PlayStation 5 będą niezwykle ważne. Myślę, że ważniejsze niż kiedykolwiek. Dzięki bliskości projektantów systemu, studia PlayStation są w stanie wydobyć jak najwięcej z wydajności systemu i jest to bardzo cenny atrybut dla posiadacza platformy. - Simon Rutter, SIE

Pan Rutter nie kryje swojego zachwytu nad produkcją studia Polyphony - Gran Turismo 7, która ma w wyjątkowy sposób wykorzystywać pełną moc konsoli PlayStation 5. Wiceprezes europejskiego oddziału Sony Interactive Entertainment opisuje je w następujący sposób:

Gran Turismo 7 skorzysta z niemal każdego ulepszenia technologicznego, jakie mamy w PlayStation 5. Czasy ładowania będą prawie zerowe w porównaniu z tym, co doświadczaliśmy w przeszłości. Siedząc w kokpicie, dźwięk 3D pozwala usłyszeć grzmiący ryk Ferrari za sobą lub przed sobą, a także rozpoznać różnicę między nim, a hałasem silnika Maserati. Prowadząc samochód za pomocą kontrolera DualSense, będziesz miał inne uczucie w rękach w zależności od tego, czy akurat jedziesz po gładkim, falistym asfalcie na torze wyścigowym, czy po piasku na żwirowym torze.

Już teraz wiemy, że na wyłączność PlayStation 5 trafią m.in. takie produkcje, jak: Demon's Souls Remake, Ratchet & Clank: Rift Apart, Sackboy: A Big Adventure, Spider-Man Miles Morales (choć to jest tak naprawdę duże rozszerzenie do Spider-Mana z 2018), Horizon 2: Forbidden West oraz wspomniane Gran Turismo 7.

