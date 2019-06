PlayStation 5 i PlayStation 4 będą kompatybilne

Nowej konsoli Sony jeszcze na horyzoncie nie widać, ale mamy dobrą wieść dla posiadaczy PS4 - oba urządzenia będą ze sobą kompatybilne.

Sony wysłuchało uwag użytkowników i przygotowało łagodne przejście z PS4 na Playstation 5. Dzięki kompatybilności, gracze na obydwu będą mogli grać wspólnie w te same tytuły, dlatego jeśli masz PS4, a Twój kolega z zespołu będzie mieć PS5, nic się nie zmieni - nadal możecie bawić się w jednej produkcji. Jest to również sposób na to, aby lobby gier multiplayer nie ziały pustkami - PS5 będzie stopniowo zdobywać rynek, a pierwsi nabywcy nie będą grać tylko w swoim gronie, ale otrzymają to, do czego przyzwyczaiła ich poprzednia konsola, czyli serwery pełne chętnych do wspólnej walki.

Prawdopodobnie osoby, które nabędą PlayStation 5, nie będą musiały kupować ponownie swoich ulubionych tytułów - ich wersje na PS4 będą w pełni grywalne. Jednak na potwierdzenie tej informacji musimy jeszcze poczekać. Nie dowiemy się tego podczas targów E3, na których Sony się nie pojawi, a dopiero z oficjalnego wydarzenia, jakie zostało zaplanowane przez producenta na jesień tego roku. Jedno jest pewne - nowa konsola ma się pojawić dopiero w 2020 r.