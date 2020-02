PlayStation 5 i Xbox Series X pojawią się na Tokyo Game Show 2020

Organizatorzy Tokyo Game Show 2020 ogłosili, że podczas imprezy zostaną zaprezentowane "nowatorskie konsole do gier następnej generacji".

Organizatorzy Tokyo Game Show 2020 – CESA, potwierdzili właśnie, że tegoroczna impreza odbędzie się w dniach 24-27 września, pod hasłem "Przyszłość dotyka najpierw gier" (z ang. The Future Touches Gaiming First). W oficjalnej wiadomości możemy przeczytać, że podczas wydarzenia zaprezentowana zostanie następna generacja nowatorskich konsol do gier. Można zatem śmiało przypuszczać, że chodzi, o nic innego, jak PlayStation 5 i Xbox Series X.

Główna uwaga wydarzenia będzie skupiona na "pełnym uruchomieniu gier w chmurze i jej zaawansowanemu środowisku gamingowemu". Nie zabraknie również ciekawostek i informacji związanych z technologią 5G oraz nietuzinkowego wykorzystania nowych platform do gier. Organizatorzy mają nadzieję, że zaprezentowanie konsol nowej generacji ściągnie uwagę ludzi z całego świata.

Tokyo Game Show 2020 ma również dać gościom możliwość zapoznania się z najnowszymi tytułami gier i "zanurzyć się w ekscytującą przyszłość, która jest tuż za rogiem". Umożliwić to mają specjalne strefy, w których uczestnicy imprezy będą mogli "odkrywać nowe granice gier poprzez edukację, modę, sztukę i inne branże".

Dla osób, które nie będą obecne na Tokyo Game Show, informacje i materiały z imprezy będą publikowane na bieżąco, w językach: japońskim, chińskim i angielskim. Trzeba przyznać, że program wydarzenia wygląda niezwykle interesująco, szczególnie w kontekście nowej generacji konsol.

źródło: gamesradar.com