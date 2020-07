PlayStation 5 i Xbox Series X - to już pewne, gry na nową generację konsol będą droższe

Nowa generacja konsol, w postaci PlayStation 5 i Xbox Series X, przyniesie ze sobą również podwyżki cen gier.

Firma 2K Games ujawniła w tym tygodniu, że gra NBA 2K21 w wersji na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X będzie kosztować 70, czyli o 10 więcej niż standardowo wynosi cena wysokobudżetowej gry w dniu premiery, na konsolach obecnej generacji. Decyzja ta wywoła lawinę komentarzy i obaw.

Prezes firmy analitycznej IDG Consulting - Yoshio Osaki, w rozmowie z serwisem GameIndustry.biz stwierdził, że podwyżka cen gier na PS5 i Xbox Series X jest nieunikniona. Zwraca on uwagę na to, iż gdy wszystkie branże rozrywkowe regularnie podwyższają ceny za swoje usługi i dobra, to ceny gier "stoją" w miejscu od 2005/2006 roku. Wówczas ceny gier na Xbox 360 i PS3 podskoczył z niecałych 50 do 60 dolarów. Jak wylicza Osaki, podwyżka cen do 70$ i tak jest stosunkowo niewielka w porównaniu do innych branż i wynosi ona zaledwie 17% na przestrzeni 15 lat. Dla porównania, ceny biletów do kina wzrosły w podobnym okresie o aż 39%

NBA 2K21 - pierwsza gra na PS5 z ceną na poziomie 70$

Zdaniem Osakiego, koszty produkcji gier na konsole nowej generacji wzrosły o 200%, a w niektórych przypadkach nawet 300%. Deweloperzy oraz wydawcy po prostu muszą zwiększyć ostateczną cenę produktu jeśli chcą, aby ten biznes był dla nich rentowny.

Czy możemy się zatem spodziewać, że wszystkie gry na PlayStation 5 i Xbox Series X będą nas kosztować więcej niż produkcje na obecną generację? Prezes IDG Consulting twierdzi, że wielu największych producentów poważnie rozważa wejście w nowy próg cenowy, jednak podwyżki mają dotyczyć tylko największy tytułów AAA, przynajmniej na razie. 2K Games z całą pewnością nie będzie osamotnione.

