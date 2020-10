PlayStation 5 - interfejs użytkownika poznamy już w tym tygodniu

Sony zdążyło przedstawić nam już większość szczegółów dotyczących PlayStation 5. Poznaliśmy specyfikację i wygląd konsoli, wiemy jakie gry trafią do nas na premierę (i nieco później), dowiedzieliśmy się również jak będzie wyglądać wsteczna kompatybilność. Największą niewiadomą pozostaje obecnie interfejs użytkownika (UI).

Wiadomo, że każda generacja konsol niesie ze sobą zmiany również w oprogramowaniu i UI. Nie inaczej będzie w przypadku PlayStation 5 i Xbox Series X. Microsoft ujawnił nam już jak prezentować się będzie interfejs jego urządzenia. Najwyższa pora, aby i Sony pokazało nam jak prezentować się będzie UI w PS5. Możliwe, że nastąpi to już w tym tygodniu.

W nocy, na portalach społecznościowych Burger King w Ameryce, pojawił się krótki klip przedstawiający maskotkę sieci restauracji otwierającą dużą torbę. Kiedy to robi, torba świeci niebieskim światłem i wydaje z siebie charakterystyczny dźwięk, przywodzący na myśl uruchamiającą się konsolę Sony. Teaser kończy się datą 15 października, kiedy to możemy się spodziewać ujawnienia kolejnych szczegółów.

do Whopper sandwiches normally do this? pic.twitter.com/lQhvIEZ2fG