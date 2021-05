PlayStation 5 – jak bezpiecznie wyłączyć konsolę?

Czasem nawet chwila nieuwagi może nas drogo kosztować, a nieuważne odłączenie urządzenia od zasilania może je trwale uszkodzić. Nawet jeżeli wydaje się to czynnością dość oczywistą, to i tak warto wiedzieć jak bezpiecznie wyłączyć nasze PlayStation 5.

Dla każdego gracza najgorszym momentem z pewnością jest ten, kiedy w końcu musi zakończyć swoją rozgrywkę i odejść od konsoli. PlayStation 5 wyłączyć możemy na dwa sposoby: przełączyć w tryb spoczynku, bądź całkowicie odłączyć zasilanie.

Tryb spoczynku jest bardzo wygodnym rozwiązaniem, kiedy nie chcemy wyłączać konsoli na dobre, bądź jeżeli planujemy krótką przerwę w grze. Ten tryb pozwala nam na błyskawiczny powrót do gry po „wybudzeniu” urządzenia, ponieważ uruchomione zostanie ono dokładnie w tym stanie, w którym je zostawiliśmy. Ponadto konsola, będąc w stanie spoczynku, wciąż podtrzymuje podstawowe funkcje, w związku z czym możliwe jest np. pobieranie gry oraz ładowanie kontrolerów i innych akcesoriów, jeżeli podłączone są bezpośrednio do konsoli kablem USB. Oczywiście wybudzenie PS5 z trybu uśpienia zajmuje też dużo mniej czasu niż ponowne uruchomienie po wyłączeniu. To, jakie funkcje będą aktywne w trybie spoczynku, możemy łatwo edytować w ustawieniach systemowych. Możemy wybrać, czy aktywne będą porty USB oraz połączenie z internetem. Ponadto możemy ustawić czas, po jakim konsola samoczynnie przejdzie w ten tryb działania, a kontrolery wyłączą się.

Tryb spoczynku możemy włączyć w kilku prostych krokach:

Wcisnąć przycisk PS na kontrolerze; W wywołanym menu wybrać kategorię „Zasilanie” - ostatnia ikona na pasku; Wybrać opcję „Przejdź do trybu spoczynku”.

Po przejściu w ten tryb pracy światło w konsoli oraz padzie zmieni kolor z niebieskiego na pomarańczowy. Aby wybudzić konsolę należy ponownie wcisnąć przycisk PS na kontrolerze.

Korzystając z PlayStation 5 warto także pamiętać o tym, aby raz na jakiś czas dać odpocząć konsoli i całkowicie ją wyłączyć. W ten sposób unikniemy potencjalnych uszkodzeń, które mogą powstać w wyniku zbyt długiego działania. Aby tego dokonać należy także wejść w ustawienia zasilania (identycznie jak w pierwszych dwóch krokach uruchomienia trybu spoczynku) i wybrać opcję „Wyłącz konsolę PS5”.

