PlayStation 5 - jaki dysk wybrać. Doradzamy [PORADNIK]

Podpowiadamy, jaki dysk wybrać do konsoli PlayStation 5, aby zwiększyć ilość miejsca na gry.

Spis treści

W obecnych czasach gry zajmują na prawdę sporo miejsca. Kilkadziesiąt gigabajtów wolnej przestrzeni dyskowej to aktualnie minimum potrzebne do zainstalowania nowej gry. PlayStation 5 jest fabrycznie wyposażone w dysk o pojemności 885 GB. W praktyce do naszej dyspozycji pozostaje około 660 GB. W pewnym momencie staje się to dość kłopotliwe, szczególnie w przypadku, kiedy mamy konsolę w wersji Digital. Chcesz się dowiedzieć, jaki dysk wybrać do swojej PS5? W tym tekście przedstawimy wszystkie możliwości, różnice oraz ograniczenia.

Dyski USB 3.0

Do konsoli PS5 bez problemu możemy podłączyć dyski zewnętrzne o standardzie USB 3.0. Musimy pamiętać jednak, że taki sprzęt musi mieć minimum 250 GB. Maksymalne pojemności obsługiwane przez konsolę Sony to 8 TB. W tym przypadku mamy do wyboru dwie opcje - 2,5 oraz 3,5 cala.

Zobacz również:

Dyski 2,5 cala zasilane są poprzez kabel USB oraz są zdecydowanie mniejsze. W takim przypadku możemy liczyć na pojemność do 5 TB. Chcąc mieć do dyspozycji więcej miejsca, musimy zaopatrzyć się w magazyn 3,5 cala, pamiętając przy tym o konieczności zasilenia z sieci.

Dyski USB 3.0 nie są niestety rozwiązaniem idealnym. Możemy z niego uruchamiać jedynie gry z konsoli PS4 w ramach wstecznej kompatybilności. Produkcje stworzone z myślą o nowej generacji konsol muszą znajdować się na wewnętrznym dysku, aby móc w nie zagrać. Może on także posłużyć jako magazyn dla plików gier PS5. W ten sposób, szczególnie mając do dyspozycji słabe łącze internetowe, nie musimy ponownie pobierać kupionych już gier. Wystarczy, że skopiujemy do wewnętrznej pamięci konsoli.

Dyski SSD USB 3.0

Dysk SSD USB 3.0 (fot. MediaExpert)

Do konsoli PS5 możemy także podłączyć dysk SSD o standardzie USB 3.0. W takim przypadku gry uruchamiane z tego nośnika będą ładować się nieco szybciej. Nie są to jednak aż tak wielkie różnice w prędkościach. Warto się zastanowić, czy nie lepiej jest zainwestować te same pieniądze w pojemniejszy dysk HDD USB 3.0.

W przypadku dysków SSD także uruchomimy z niego jedynie gry w ramach wstecznej kompatybilności.

Dyski SSD M.2

Dysk SSD M.2 (fot. x-kom)

Fabrycznie w konsoli PS5 zainstalowany jest dysk SSD M.2. Jest to sprzęt o bardzo dużej wydajności. Jego przepustowość sięga nawet 5,5 GB/s. Możemy rozszerzyć pamięć wewnętrzną konsoli PS5 za pomocą takiego dysku. Sony wskazuje konkretną specyfikację sprzętu, jaki jest kompatybilny z konsolą nowej generacji.

Interfejs Dysk SSD M.2 NVMe (Key M) z obsługą PCI-Express Gen4x4 Pamięć masowa 250 GB–4 TB Obsługiwane rozmiary złącza 2230, 2242, 2260, 2280, 22110 Rozmiar łącznie z mechanizmem rozpraszania ciepła Szerokość: maks. 25 mm, Długość: 30/40/60/80/110 mm, Wysokość: maks. 11,25 mm (maks. 9mm od góry płyty, maks. 2,45 mm od spodu płyty) Prędkość odczytu sekwencyjnego Conajmniej 5500 Mb/s Typ gniazda Socket 3 (Key M)

Na oficjalnej stronie PlayStation znajdziemy dokładną instrukcję, w jaki sposób zainstalować dysk SSD M.2 w swojej konsoli.

Dzięki takiemu rozwiązaniu rozszerzymy pamięć wewnętrzną swojej konsoli. Z tego dysku bez problemu uruchomimy wszystkie gry, zarówno w ramach wstecznej kompatybilności, jak i te stworzone z myślą o PS5.

Zobacz także: Darmowe gry na PC, PlayStation oraz Xbox. Sprawdź najnowsze okazje