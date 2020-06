PlayStation 5 - jest nowa data konferencji "The Future of Gaming"

Pierwotnie termin konferencji wyznaczono na 4 czerwca. Jednak ze względu na obecną sytuację w USA, została ona przełożona. Na kiedy?

PlayStation 5 to konsola, której wypatrują miłośnicy gier na całym świecie. Od zeszłego roku co jakiś czas wyciekają kolejne informacje, aż w końcu Sony zrobiło to, na co wszyscy czekali, czyli ogłosiło datę oficjalnego pokazu konsoli oraz przeznaczonych na nią gier. Miał być to 4 czerwca - jednak niespodziewanie sytuacja w Stanach Zjednoczonych zrobiła się bardzo gorąca i ze względów bezpieczeństwa (oraz ogólnie zdroworozsądkowych) konferencja "The Future of Gaming" została odwołana, co ogłoszono 2 czerwca. Nie podano nowej daty aż do teraz, więc dokładnie tydzień po przesunięciu terminu mamy dobrą wieść - to już za dwa dni. A konkretnie - 11 czerwca.

Jeśli chodzi o godzinę pokazu, będzie to 13:00 czasu miejscowego, a 22:00 polskiego i wówczas będzie można obejrzeć ją w serwisach społecznościowych - YouTube i Twitch. Sony mocno zaleca oglądanie jej ze słuchawkami na uszach, ponieważ zaprezentowane zostanie świetne udźwiękowienie. Będzie można tez oglądać wydarzenie w rozdzielczości 4K, więc warto pomyśleć o obserwowaniu go na ekranie telewizora. A czego się spodziewamy? Oprócz zaprezentowania nowej konsoli obstawiamy pokaz takich tytułów, jak: Horizon Zero Dawn 2, Silent Hill, Resident Evil 8 czy Final Fantasy 16.

