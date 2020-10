PlayStation 5 jest ogromne - unboxing konsoli

Już wcześniej wiedzieliśmy, że PlayStation 5 nie będzie małą konsolą. Jednak dopiero unboxing sprzętu Sony pokazuje, z czym będziemy musieli się mierzyć.

Choć nie negujemy potencjału i mocy PlayStation 5, to może się ona zapisać się w historii gamingu również jako największa konsola w historii. Wiemy już, że leżąc poziomo, PS5 ma 390 mm szerokości, 104 mm wysokości i 260 mm głębokości. Wymiary PS5 Digital Edition są niemal identyczne, cyfrowa konsola jest mniejsza o jedyne 12 mm. PlayStation 5 waży dokładnie 4,5 kg, natomiast PS5 Digital Edition 3,9 kg. Dla porównania, PS4 Pro mierzy: 295 mm szerokości, 55 mm wysokości i 327 mm głębokości.

Najlepiej jednak to sobie zwizualizować, a dzięki temu, że PlayStation 5 trafiło już do pierwszych redakcji możemy przyjrzeć się konsoli "na żywo". Unboxing PS5 przeprowadzili już m.in. dziennikarze serwisów: Game Informer, GamesRadar, GameSpot oraz GameXplain. Materiał przygotowanych przez tych ostatnich idealnie pokazuje jak dużym sprzętem jest PS5, szczególnie jeśli porównamy go do starszych konsol.

Do premiery PlayStation 5 w Polsce pozostał już niecały miesiąc. Dokładnie 19 listopada rozpocznie się dziewiąta generacja konsol w wykonaniu Sony. Choć PS5 straciło ostatnio jeden z tytułów startowych, to i tak będziemy mieli w co grać.

