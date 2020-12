PlayStation 5 - kiedy spodziewać się przeceny?

Według światowych prognoz, cena konsoli 5 generacji od Sony spadnie już w 2021 roku. Szczegółowe obliczenia prezentujemy w dalszej części tekstu.

Nie jest żadnym zaskoczeniem, że ceny konsoli najnowszej generacji nie należą do najmniejszych. Firma Sony wypuściła na rynek dwie wersje swojego dzieła: standardową oraz inną, nieco tańszą - Digital Edition. Cena tej pierwszej to na polskim rynku ok. 2300 zł, drugiej z kolei 1800 zł.

Według raportu iPrice, koszt nowego PlayStation pod koniec 2021 roku może być pomniejszony nawet o 1/4 aktualnej stawki, choć już w maju można będzie zauważyć pierwsze znaczące obniżki. Wyliczenia opracowano na bazie sprzedaży PS4 w ubiegłych latach.

Na drodze do szybszej obniżki cen stoi przede wszystkim niedostępność produktu. Konsumenci i rynek oszaleli na punkcie nowego modelu PS i ciężko w tej chwili zakupić go szybciej niż z miesiącem oczekiwania. Mówi się nawet, że Sony ponosi dodatkowe koszty, by jak najprędzej dostarczać konsole do odbiorców, a to z pewnością nie jest czynnik, który dobrze wpływa na potencjalny spadek ceny.

Indie to interesujący przypadek państwa, w którym piąta generacja konsoli jeszcze nie zadebiutowała. Szacuje się, że będzie to miało miejsce dopiero po styczniu przyszłego roku. To z kolei mogłoby oznaczać, że hindusi otrzymają PS5 tańsze niż reszta świata.

