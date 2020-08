PlayStation 5 - kolejne informacje na temat konsoli poznamy jeszcze w sierpniu

Według najnowszych informacji, Sony już teraz planuje kolejną konferencję poświęconą PlayStation 5.

PlayStation 5 Spider-Man Edition (autor: BossLogic)

Wygląda na to, że w sierpniu czeka na nas mnóstwo atrakcji związanych z marką PlayStation. Zapowiedziany wczoraj State of Play ma być jedynie "przystawką". Jak donoszą dziennikarze serwisu Bloomberg, Sony planuje jeszcze jedno wydarzenie w obecnym miesiącu, tym razem jednak dedykowane w całości PlayStation 5. Niestety, informator serwisu nie ujawnił dokładnej daty.

Warto dodać, że wielu branżowych leaksterów i dobrze zorientowanych w zakulisowych rozgrywkach dziennikarzy, sugerowało już wcześniej, że japoński producent planuje w sierpniu spore wydarzenie związane z PS5.

Wczorajsza oficjalna zapowiedź State of Play wywołała sporo negatywnych emocji. Wielu graczy zarzuca Sony, że to już nie czas i miejsce, aby skupiać się na PS4 i PSVR. Możliwe jednak, że producent chce w odpowiedni sposób zadbać zarówno o swoich obecnych, jak i przyszłych klientów. Przypomnijmy State of Play odbędzie się już w najbliższy czwartek - 6 sierpnia. Biorąc pod uwagę historię prezentacji Sony, możemy się spodziewać, że nowe rewelacje na temat PS5 zostaną ujawnione 13, 20 lub 27 sierpnia.

Na co możemy liczyć? Tutaj całą naszą wiedzę musimy opierać wyłącznie na plotkach i spekulacjach. Od tygodni w sieci pojawiają się informacje na temat wielu, nieujawnionych jeszcze gier od wewnętrznych zespołów Sony, które trafią na PS5 (m.in. nowy Silent Hill). Możliwe zatem, że doczekamy się zapowiedzi kilku nowych produkcji. Wydaje się jednak, że obecnie znacznie bardziej oczekiwanymi informacjami na temat PlayStation 5 jest data premiery i cena konsoli. Przedstawiciele japońskiego producenta wciąż podkreślają, że produkcja ich nowego sprzętu przebiega pomyślnie i trafi on do sprzedaży w okresie świątecznym bieżącego roku. Gracze liczą jednak na konkrety.

Sugeruje się, że PS5 zadebiutuje pod koniec listopada, a cena konsoli w Polsce (z napędem Blu-ray) nie przekroczy 2500 złotych. Więcej informacji na temat PlayStation 5 znajdziecie w naszym zbiorczym materiale.

