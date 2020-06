PlayStation 5 - konferncja "The Future of Gaming" przełożona

Nie mamy najlepszych informacji dla osób wyczekujących prezentacji PlayStation 5. Jak poinformowało właśnie Sony, zapowiadane na czwartek wydarzenie zostało właśnie anulowane.

Już w najbliższy czwartek miała się odbyć ogromna prezentacja konsoli PlayStation 5 i przede wszystkim gier na nią przeznaczonych. Okazuje się, że jest to już nieaktualne. W związku z wydarzeniami, które obecnie mają miejsce w USA (protesty i zamieszki związane ze śmiercią George’a Floyda), japoński producent zdecydował, że nie jest to dobry czas na świętowanie i są ważniejsze rzeczy do przedyskutowania. Pełną treść komunikatu możecie przeczytać poniżej.

Sony już wcześniej ujawniło, że na potrzeby "The Future of Gaming" przygotowano godzinny materiał poświęcony wyłącznie produkcjom, które trafią na PlayStation 5. Wśród tytułów, które najczęściej wymieniono w kontekście prezentacji wymieniano: Horizon Zero Dawn 2, Silent Hill, Resident Evil 8 czy Final Fantasy 16. Wielce prawdopodobne, że podczas konferencji zobaczylibyśmy, po raz pierwszy, wygląd PS5. Według licznych "przecieków" ta ma znacznie bardziej niż Xbox Series X przypominać klasyczną konsolę. Sugeruje się, że designem przypominać będzie nieco "grubszego" PS4 Pro.

Sony niestety nie podało nowej daty wydarzenia "The Future of Gaming".

