PlayStation 5 - kontroler DualShock 5 i konsola na kolejnych renderach

Do sieci trafiły właśnie kolejne rendery wysokiej jakości, które pokazują pada DualShock 5 oraz konsolę PlayStation 5 w wersji Dev Kit.

Rok 2020 będzie bardzo ważny dla wszystkich fanów gier wideo. Po siedmiu latach na rynku zadebiutują konsole kolejnej generacji. PlayStation 4 oraz Xbox One pojawiły się na rynku od 2013 roku i od tego czasu były kilkukrotnie aktualizowane. Konsole po raz pierwszy doczekały się mocniejszych wersji Pro dla PlayStation 4 oraz X dla Xbox'a One. Nie zmienia to jednak faktu, że nawet te modele są już przestarzałe. Leciwy układ od AMD z 8 GB pamięci operacyjnej i powolny dysk HDD nie robią na nikim wrażenia.

Źródło: nl.letsgodigital.org

Gracze już od dłuższego czasu oczekują na PlayStation 5 oraz Xbox Series X (Project Scarlett). Zarówno Sony, jak i Microsoft potwierdzili już oficjalnie, że konsole są przygotowywane i zadebiutują na rynku w przyszłym roku.

Dziś zajmujemy się urządzeniem z kraju kwitnącej wiśni. Do sieci wyciekły kolejne wysokiej jakości rendery przedstawiające pad'a DualShock 5 oraz samą konsolę PlayStation 5.

W połowie listopada 2019 roku spółka Sony Interactive Entertainment (część Sony odpowiedzialna za produkcję konsol) złożyła do japońskiego urzędu patentowego wniosek, do którego dołączono osiem szkiców nowego kontrolera, który prawdopodobnie dołączany będzie w zestawie z konsolą nowej generacji.

Włoski grafik Giuseppe Spinelli, który w sieci używa pseudonimu Snoreyn w porozumieniu z portalem nl.letsgodigital.org stworzył bardzo efektowne wizualizacje pada oraz samej konsoli PlayStation 5. Nie zabrakło także krótkiej wideo animacji, która pokazuje więcej szczegółów.

Najnowsze rendery przedstawiają kontroler z każdej strony.

DualShock 5 bardzo podobny do poprzednika

Sony od wielu lat jest bardzo konserwatywne w kształcie wyglądu i konstrukcji pada. Bardzo cieszymy się z tego powodu, ponieważ każdy gracz, który choć raz miał w ręku jakikolwiek kontroler DualShock bez problemy będzie w stanie grać na dowolnej konsoli PlayStation bez wielu godzin nauki układu przycisków. Oczywiście z generacji na generację producent dodaje nowości takie, jak touchpad w DualShock 4, ale o kompletnej rewolucji nie ma mowy.

Z tego powodu wygląd DualShock 5 jest bardzo znajomy. Na środku znajduje się spory gładzik znany doskonale z pada do konsoli PlayStation 4. Bezpośrednio pod nim umieszczono przycisk PlayStation. Z obu jego stron znajdują się joysticki. Na lewym boku umieszczono D-Pad'a, a z prawej znalazło się miejsce dla przycisków charakterystycznych dla serii PlayStation.

Nowością jest złącze USB Typu C znajdujące się z tyłu oraz magnetyczne złącza na obudowie.

Kontroler DualShock 5 posiada również lepszy głośnik oraz zapewni znacznie dłuższy czas pracy na baterii. Niestety znika pasek świetlny. Możliwe, że pojawi się w finalnej wersji pada. Należy pamiętać, że obecne fotografie to rendery koncepcyjne oparte na informacjach, które wyciekły do sieci, ale nie są w 100 procentach zweryfikowane.

W dniu wczorajszym Sony ogłosiło nowy dodatek do pada DualShock 4. Mowa o elemencie, który dodaje dwa dodatkowe przyciski oraz mały ekran OLED. Ze względu na podobną konstrukcję pada, akcesorium powinno być kompatybilne również z DualShock 5.

Kolejne zdjęcia PlayStation 5 w wersji Dev Kit

Konsola PlayStation 5 wyciekła do sieci po raz pierwszy w sierpniu 2019 roku. Informacje o niej pojawiły się na portali LetsGoDigital. Holenderski portal opublikował rendery urządzenia w wersji Developer Kit.

PlayStation 5 w tej wersji wygląda kosmicznie. Obudowa z wycięciem w kształcie litery V jest bardzo oryginalna i interesująca. Niestety wiemy, już że urządzenie w tej wersji nie trafi do sprzedaży. Dev Kit jest większy od standardowej konsoli oraz posiada dodatkowe elementy dla deweloperów takie, jak kontrolki diagnostyczne i większą ilość przycisków.

O nowe rendery PlayStation 5 Developer Kit pokusił się także Giuseppe Spinelli. Urządzenie poza wyróżniającą się obudową wyposażone został w podzespoły umożliwiające rozgrywkę w 8K oraz w 4K przy zachowaniu 60 klatek na sekundę. Wydajność zapewnia 7 nm procesor AMD Ryzen z układem graficznym wspierającym ray tracing.

W zapomnienie odszedł także dysk twardy znany z konsol obecnej generacji. Element ten został zastąpiony nowoczesnym dyskim SSD, który spowoduje, uruchomienie gry lub ładowanie rozbudowanej mapy nie będzie już trwało wieków. PlayStation 5 kompatybilne będzie również z nowymi kodekami dźwięku przestrzennego, aby wprowadzić rozgrywkę na zupełnie nowy poziom.

