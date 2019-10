PlayStation 5 - można już zamawiać w Holandii

Według oficjalnej informacji Sony, konsola PlayStation 5 pojawi się na święta zimowe 2020 roku. To jeszcze 14 miesięcy. Tymczasem jeden ze sprzedawców już przyjmuje na nią zamówienia.

Konkretnie jest to Game Mania - holenderska sieć zajmująca się sprzedażą konsol oraz gier. Na jej stronie pojawiła się już możliwość rezerwacji PlayStation 5 za 50 euro (czyli ok. 216 zł). Jednak warto zauważyć, że samo Sony nie podało jeszcze sugerowanej ceny sprzedaży konsoli. Jak sprzedawca ma zamiar to rozwiązać? W prosty sposób - 50 euro jest zaliczką, a gdy konsola oficjalnie trafi do sprzedaży i pojawi się jej ostateczna cena, te 50 euro zostanie od niej odjęte, a nabywca będzie musiał dopłacić resztę. A ostatnie pogłoski mówią o tym, że PS5 będzie wycenione na 550 dolarów, czyli ok. 2300 zł.

Osoby, które skorzystają z propozycji Game Mania, zostaną wpisane na listę oczekujących i w momencie otrzymania przez sprzedawcę konsoli poinformowane o konieczności odpowiedniej dopłaty. A póki co musimy czekać na dalsze informacje na temat urządzenia Sony - wszystkie znane informacje zebraliśmy w tym miejscu.