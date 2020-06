PlayStation 5 największą konsolą w historii - Xbox One to przy niej mikrus

Narzekaliśmy na rozmiary PlayStation 3 oraz Xbox'a One. Obie te konsole przy najnowszym PlayStation 5 wypadają blado.

Wszystko wskazuje na to, że Sony zamierza przebić granicę absurdu. Najnowsza konsola PlayStation 5 będzie niewiele mniejsza od kompaktowego desktopa.

PlayStation 5 z padem DualShock 5

W zeszłym tygodniu Japończycy po raz pierwszy oficjalnie zaprezentowali nam wygląd zewnętrzny nadchodzącej konsoli PlayStation 5. Na ten moment czekaliśmy od dłuższego czasu. Jak to zawsze przy takiej premierze bywa zdania co do designu są podzielone. Nie zmienia to jednak faktu, że konsola PlayStation 5 będzie gigantyczna. Wszyscy internauci, którzy śmiali się z kwadratowego Xbox'a Series X powinni spojrzeć na PS5.

Sony skrupulatnie pokazywało PlayStation 5 w jak najkorzystniejszym świetle, a producent nie wspomina nic na temat wymiarów zewnętrznych konsoli. Portal ResetEra oraz użytkownik Reddit'a o nicku GREB07 dokonali dokładnych pomiarów wielkości pada DualShock 5, który jest podobnych wymiarów do DualShock 4 z PlayStation 4. Potem wymiary przyrównano do konsoli PlayStation 5 i okazało się, że jest ona znacznie większa, niż zakładaliśmy.

Porównanie wymiarów konsol z ostatnich 10 lat Źródło: Reddit/GREB07

Pomiary wskazują, że PS5 będzie miało aż 40,5 cm wysokości. PlayStation 3 w wersji klasycznej ma zaledwie 32,51 cm wysokości, a i tak jest to duża konsola. Oryginalny Xbox One jest jeszcze niższy, ale w jego przypadku mamy w gratisie spory zasilacz zewnętrzny.

PlayStation 5 będzie także dosyć gruba. Szacunkowo konsola będzie miała nawet 30 cm szerokości z podstawą (sama konsola będzie nieco cieńsza). Znaczna wysokość powoduje, że konsola PlayStation 5 w porównaniu do Xbox'a Series X wygląda monstrualnie.

W chwili obecnej największą niewiadomą jest głębokość, ponieważ brakuje zdjęć, które pozwoliłyby na dokładne oszacowanie tego parametry. Analitycy przewidują, że głębokość wynosić będzie od 20 do 23 cm.

