PlayStation 5 - nawet Sony jeszcze nie wie, ile będzie wynosić cena konsoli

Przedstawiciele Sony podzielili się z nami ciekawymi informacjami, otóż okazuje się, że cena PlayStation 5 wciąż nie została przez producenta ustalona.

Każda informacja na temat konsoli PlayStation 5 wzbudza ogromne emocje. Gracze chcą wreszcie poznać pierwsze konkrety na temat konsoli, jak jej wygląd, podzespoły czy cenę. Okazuje się jednak, że w tym ostatnim przypadku, nawet Sony nie ma jeszcze pewnych informacji. Hiroki Totoki - dyrektor finansowy Sony, w wywiadzie dla serwisu spieltimes.com zdradził, że jego firma nie ustaliła jeszcze dokładnej ceny urządzenia.

Pan Totoki stwierdził, że wbrew pozorom nie jest to prosta decyzja. Wpływ na nią ma wiele czynników, dla japońskiego producenta najważniejsze jest, aby zachować odpowiedni balans pomiędzy kosztami jakie ponosi firma, a potencjalnymi zyskami. Sony chce czerpać zyski już ze sprzedaży pierwszego egzemplarza PlayStation 5. Choć dzisiaj wydaje się to logiczne, to warto przypomnieć, że Sony musiało "dokładać" do każdej sprzedanej konsoli, przez kilka pierwszych lat PlayStation 3 na rynku.

Dyrektor finansowy Sony podkreślił również, że jego firma stale rywalizuje z innymi i ciężko jest dyskutować o cenie PS5 w tym momencie. W zależności od ostatecznej ceny PlayStation 5, japoński producent chce dostosować odpowiednią strategię związaną z promocją konsoli.

Dzisiejsza wypowiedź przedstawiciela Sony jest o tyle zaskakująca, że liczne źródła sugerują, iż prezentacji PS 5 możemy spodziewać się już 29 lutego. Po tak długim okresie oczekiwania, liczymy co najmniej na pełną prezentację wyglądu konsoli, jej podzespołów i premierowych gier. Naturalne w tym wypadku wydaje się również ujawnienie ceny urządzenia. Fragment dotyczący rywalizacji może sugerować, że Sony chce przeczekać Microsoft i dostosować cenę PlayStation 5 do ceny Xbox Series X.

źródło: spieltimes.com