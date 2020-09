PlayStation 5 nie pozwoli wam przenieść zapisów z gier z PS4

Napływają do nas kolejne kiepskie wieści z obozu Sony. Okazuje się, że pomimo wstecznej kompatybilności, nie przeniesiecie swojej rozgrywki z PS4 na nową konsolę.

Może być problem z przeniesieniem save'ów z PS4 na PS5

Wsteczna kompatybilność PlayStation 5 od pierwszej zapowiedzi rodziła więcej pytań niż odpowiedzi. Początkowo gracze sądzili, że możliwe będzie uruchomienie tytułów ze starszych konsol Sony, w tym PS2 czy PS3. Dzisiaj wiemy, że jest to nieprawda, a pełne wsparcie otrzymają jedynie gry z katalogu PlayStation 4.

"Pełne wsparcie" nabiera tu jednak specyficznego znaczenia. Ponieważ Sony nie zadbało o żaden program typu "Xbox Smart Delivery" i pozostawiło deweloperom wolną rękę, co wytworzyło spore zamieszanie z funkcjonowaniem wstecznej kompatybilności. Japoński producent zapewniał, że jego głównym zadaniem jest sprawienie, aby przejście między generacjami było płynne i przyjemne dla graczy. Miało to oznaczać nie tylko wsparcie dla starszych gier (na PS5), ale również dodatkowe funkcje dla tytułów wydawanych w okresie przejścia generacji, jak np. Cyberpunk 2077, AC: Valhalla czy FIFA 21.

Choć wiemy już, że spora część z nadchodzących produkcji otrzyma stosowane aktualizacje, to okazuje się, że przejście z PS4 na PS5 wcale nie będzie zbyt przyjemne, przynajmniej dla graczy, którzy cenią sobie duże gry single-player. Dlaczego?

Twórcy gry Yakuza: Like a Dragon - studio Ryu Ga Gotoku, oznajmili, że ich produkcja nie pozwoli przenieść zapisanych postępów z rozgrywki z PlayStation 4 na nową generację. Co ciekawe, tego problemu nie doświadczą posiadacze konsol Xbox. Yakuza: Like a Dragon, jak i wiele innych produkcji zaoferuje synchronizację save'ów pomiędzy dwoma generacjami sprzętu od Microsoftu.

Przysłowiowej "oliwy do ognia" dolał dziennikarz The Washington Post - Gene Park, który stwierdził, że "słyszał od wielu różnych deweloperów, iż zapisane dane na PS4 nie zadziałają na PS5". Co więcej, dodał on również, że "Xbox One i Xbox Series X nie ma tego problemu".

Powyższe informacje nie napawają nas optymizmem. Może to oznaczać, iż więcej tytułów, które zaoferują nam darmową wersję gry na PS5 nie pozwolą przenieść save'ów. Sympatycy takich produkcji jak Cyberpunk 2077 czy Assassin's Creed: Valhalla z pewnością nie będą zachwyceni jeśli i ich dotknie ten problem.

