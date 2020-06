PlayStation 5 nie tylko w bieli, Sony szykuje wiele wariantów konsoli

Choć zaprezentowana w zeszłym tygodniu konsola PlayStation 5 jest zdominowana przez kolor biały, to Sony nie zamierza na tym poprzestać.

Matt MacLaurin – wiceprezes ds. projektowania UX w PlayStation zdradził, że na graczy czeka wiele edycji specjalnych PS5. Co więcej, nowa konsola pozwoli producentowi dostosowywać ją do potrzeb odbiorców na niespotykane dotąd sposoby.

Co to dokładnie oznacza? Tego niestety nie wiemy, ale możemy być pewni, że już w dniu premiery otrzymamy więcej niż jeden wariant kolorystyczny konsoli.

Jak mogą się prezentować owe edycje specjalne pokazał nam BossLogic, który przygotował rendery trzech edycji konsoli PS5 inspirowanej grą Spider-Man: Miles Morales. Trzeba przyznać, że w czerni PlayStation 5 prezentuje się jeszcze lepiej.

Just need it in black.... And custom ???? #PS5 #PS5reveal #PlayStation5 pic.twitter.com/O2TRubmL3i