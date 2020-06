PlayStation 5 - nowa konsola Sony wygląda rewelacyjnie

Podczas właśnie zakończonej prezentacji, Sony ujawniło wygląd PlayStation 5, co tu dużo pisać - nowa konsola prezentuje się rewelacyjnie

Trwająca blisko 1,5 godziny prezentacja możliwości PS5 była wypełniona po brzegi zwiastunami i gameplay'ami z gier, które będziemy ogrywać na konsoli. Na sam koniec, Sony postanowiło nas solidnie zaskoczyć i wbrew wcześniejszym spekulacjom, zaprezentowało wygląd urządzenia. Nie da się ukryć, że futurystyczny i designerski wygląd PS5 znacznie przewyższa to, co oferuje Xbox Series X.

Co istotne, konsola Sony również będzie domyślnie ustawiona pionowo. Dominujące barwy to biel z domieszką czerni, a więc kolejna rewolucja w historii PlayStation.

To jednak nie wszystko. Już teraz wiemy, że w dniu premiery konsoli, która odbędzie się pod koniec tego roku, na rynku dostępne będą dwie wersje sprzętu - z napędem optycznym i wariant "all digital". Jak możemy śmiało zakładać, druga z nich będzie nieco tańsza, ale ograniczy nas do kupowania gier wyłącznie za pośrednictwem cyfrowego sklepu PlayStation.

PlayStation 5 i PlayStation 5 All-Digital (z prawej)

Więcej informacji na temat PlayStation 5, możecie znaleźć tutaj.

Zobacz również: Horizon 2, Resident Evil 8, Demons's Solus - lista startowych tytułów na PlayStation 5 imponuje