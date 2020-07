PlayStation 5 - nowa konsola będzie niemal dwukrotnie cięższa od PS4

Wiemy już, że PlayStation 5 będzie największą konsolą Sony w historii. Dzisiaj dowiedzieliśmy się natomiast, że będzie również jedną z najcięższych, ale rekordu PS3 nie pobije.

Niemiecki oddział sklepu Amazon zaktualizował stronę poświęconą konsoli PlayStation 5. Na karcie produktu pojawiła się między innymi waga urządzenia. Ta nie jest specjalnym zaskoczeniem, już wcześniej dowiedzieliśmy się, że PS5 będzie największą konsolą w historii. Nowa generacja sprzętu Sony będzie ważyć aż 4,78 kg, czyli niemal dwa razy więcej od podstawowej wersji PlayStation 4 (2,8 kg). Rekord, należący do pierwszej edycji PS3 nie został jednak pobity (5 kg).

Warto jednak podkreślić, że PS5 będzie miało aż 40,5 cm wysokości. PlayStation 3 w wersji klasycznej ma 32,51 cm wysokości, co dodatkowo przemawia na korzyść nowego sprzętu. Przedstawiciele Sony niejednokrotnie podkreślali już, że jednym z kluczowych elementów PlayStation 5 jest jego system chłodzenia. Ten ma być nie tylko znacznie bardziej wydajny niż w przypadku obecnej generacji, ale również cichszy. Dodatkowa przestrzeń we wnętrzu obudowy ma pozwolić na lepsze rozprowadzanie się ciepła.

Jeśli chcecie poznać więcej informacji na temat PlayStation 5, to zachęcamy was do zapoznania się z naszym obszernym materiałem, o tutaj.

Możliwe, że jeszcze dzisiaj poznamy kolejne informacje na temat PS5. Według licznych leaksterów, Sony ujawni oficjalną cenę sprzętu i jednocześnie wystartuje jego przedsprzedaż. Jak tylko dowiemy się czegoś więcej, to damy wam znać.

