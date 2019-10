PlayStation 5 oficjalnie zapowiedziane! Poznalismy datę premiery nowej konsoli Sony

Koniec domysłów i spekulacji, Sony oficjalnie zapowiedziało dzisiaj nową generację konsoli PlayStation. Poznaliśmy również przybliżoną datę premiery urządzenia.

Jim Ryan - prezes Sony Interactive Entartainment, w najnowszym wpisie na blogu PlayStation, oficjalnie zapowiedział konsolę PlayStation 5 i ujawnił sporo nowości na jej temat.

Przede wszystkim, dowiedzieliśmy się, że nową generację konsoli Sony otrzymamy pod koniec przyszłego roku. Prezes SIE zdradził, że PlayStation 5 (potwierdzono również nazwę konsoli) trafi do sprzedaży w okresie świątecznym 2020.

Potwierdzono również, że PlayStation 5 otrzyma dysk SSD oraz, że konsola będzie obsługiwała nośniki optyczne o pojemności 100 GB. Zmieni się również sposób instalowania gier. Użytkownicy PlayStation 5 sami będą mogli decydować jakie komponenty gry chcą mieć na dysku. Jeśli w danym tytule zainteresuje was tylko tryb sieciowy, to nic nie będzie stać na przeszkodzie, aby zainstalować tylko ten moduł. Zmian doczeka się również interfejs użytkownika, który w PS5 będzie znacznie bardziej nastawiony na nasze osiągnięcia i ostatnie aktywności. Już na poziomie interfejsu będziemy mogli podejrzeć w jakim momencie fabuły jesteśmy i jakie czekają na nas kolejne zadania.

Jim Ryan najwięcej uwagi poświęcił jednak nowemu kontrolerowi (prawdopodobnie DualShock 5). Japoński producent chce zwiększyć immersję podczas rozgrywki, dlatego też zdecydował się porzucić dotychczasowe rozwiązania związane z wibracjami i w nowej generacji kontrolera zastosować - haptyczne sprężenie zwrotne. Sprawi ono, że jeszcze lepiej będziemy odczuwać akcje, które obserwujemy na ekranie. Druga nowość dotyczy triggerów (spustów), te w kontrolerach do PlayStation 5 będą "adaptacyjne", oznacza to, że twórcy będą mogli sami dostosować ich opór, niezbędny do wykonania konkretnej czynności. Na własnej skórze mamy poczuć różnicę pomiędzy strzałem z broni a wciśnięciem pedału gazu w wirtualnym samochodzie. Nowy kontroler otrzyma również ulepszony mikrofon, gniazdo USB-C oraz większy akumulator.

Z technologią haptyczną dostaniesz większy zakres odczuć. Uderzenie w ścianę podczas samochodowego wyścigu będzie całkiem inne od wykonywania zwodów na boisku. Odczujesz nawet różnicę, gdy w grze będziesz biegł przez pola pełne trawy i grzązł po kolana w błocie. - Jim Ryan, prezes SIE

Sony PlayStation 5 prezentuje się coraz ciekawej, nie zapominajmy jednak, że przed nami wciąż kilka wielkich premier na PlayStation 4. Już w listopadzie otrzymamy Death Stranding, a w przyszłym roku na rynku zadebiutują: Final Fantasy 7 Remake, The Last of Us 2 czy Ghost of Tsushima.