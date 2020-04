PlayStation 5 otrzyma technologię blokującą spoilery

Sony zamierza walczyć ze spoilerami. Do sieci trafił właśnie patent nowej technologii, która trafi na PlayStation 5.

Irytują was wszędobylskie spoilery psujące zabawę? Sony z całą pewnością podziela wasze odczucia, dlatego też japoński producent opatentował technologię, której zadaniem będzie walka ze spoilerami.

Jak to będzie wyglądać w praktyce? Specjalny program będzie wykrywać szczegóły gry, które można by uznać za spoilery i zablokuje je użytkownikom, którzy jeszcze ich nie poznali. Dotyczyć to ma m.in. zdobywanych osiągnięć (również przez znajomych) oraz treści publikowanych przez innych użytkowników (gameplaye, komentarze, itd. itp.). Co ciekawe, również deweloperzy będą mogli oznaczać wybrane treści jako potencjalny spoiler, tak, aby gracze mogli je odkrywać dopiero w miarę postępów w grze. Warto tu podkreślić, że będzie to jedynie opcjonalna funkcja, a więc to użytkownik zadecyduje, czy będzie z niej korzystać.

Oczywiście nawet nowa technologia nie pomoże w całkowitym wyeliminowaniu spoilerów, jednak z całą pewnością ograniczy ich rozprzestrzenianie się. Wielu graczy na pewno doceni fakt, że siadając do konsoli będą mogli być wolni od szczegółów, na temat fabuły ogrywanej właśnie produkcji.

Co ciekawe, dzisiejsze rewelacje dotyczące nowego patentu Sony zbiegły się z, prawdopodobnie, jednym z największych "wycieków" w historii gamingu. Przed kilkoma dniami, do sieci trafiły obszerne materiały z gry The Last of Us Part II, które zdradziły m.in. pikantne informacje na temat przedstawionej historii i jej bohaterów. Całą sprawę skomentowali już nawet twórcy gry - studio Naughty Dog, które jest rozgoryczone zaistniałą sytuacją i prosi graczy, aby unikali spoilerów z gry, a jeśli już z nich skorzystali, to aby nie rozsyłali ich po sieci i nie psuli zabawy innym.

Dzisiejszy patent pokazuje, że PlayStation 5 wciąż kryje przed nami wiele tajemnic. Wielce prawdopodobne, że więcej informacji na temat konsoli poznamy już w maju, kiedy to Sony ma oficjalnie zaprezentować wygląd urządzenia i pierwsze gry ekskluzywne.

zobacz również: DualSense do PS5 najlepszym kontrolerem w historii? Techland zakochał się w urządzeniu Sony

źródło: gamerant.com