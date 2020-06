PlayStation 5 - podczas najbliższej prezentacji poznamy "siłę audio" PS5

Już w najbliższy czwartek, Sony pokaże nam wreszcie możliwości PS5. Przedstawiciele japońskiego producenta zachęcają do korzystania ze słuchawek, bowiem dźwięk odegra niebagatelną role w pokazie.

Jak niejednokrotnie podkreślali przedstawiciele Sony, PlayStation 5 ma być nie tylko "mocniejszą wersją PS4", ale zupełnie nową generacją sprzętu z wyjątkowymi dla niej funkcjami. Z dotychczasowych informacji na temat konsoli, wyróżnić możemy trzy znaczące jej cechy, które mają na nowo definiować rozgrywkę.

Pierwsza z nich to autorski dysk SSD, który znacząco skróci wszelkie "ekrany ładowania", co ostatecznie ma wpłynąć na większą immersję z danym tytułem. Kolejną nowością jest kontroler DualSense, który pozwoli graczom odczuwać otaczający ich cyfrowy świat znacznie wyraźniej, dzięki zastosowaniu technologii haptycznej.

Kontroler DualSense do PlayStation 5

Ostatnim elementem, który ma sprawić, że PS5 wyniesie rozgrywkę na wyższy poziom, jest autorski system audio - zaoferuje on nam dostęp do do wysokiej jakości dźwięku 3D, w każdej produkcji dostępnej na konsoli.

Mark Cerny - główny architekt systemu PS5, tak obrazowo tłumaczy działanie systemu audio w PlayStation 5 - "​​w dzisiejszych grach deszcz to prosty pojedynczy dźwięk, ale dzięki technologii PS5 gry będą mogły symulować dźwięk i lokalizację pojedynczych kropel deszczu podczas ulewy". Brzmi zachęcająco?

Choć, jak podkreśla Cerny, technologia ta będzie działać zarówno ze słuchawkami, jak i głośnikami, to zachęca on graczy, aby podczas najbliższej prezentacji gier na PlayStation 5 korzystali z tych pierwszych. Japoński producent chce nam zaprezentować próbkę "siły audio" PS5, a podczas transmisji najłatwiej będzie tego dokonać, gdy będziemy korzystać ze słuchawek.

Ciekawi jesteśmy, w jaki sposób Sony pokaże próbkę audio i nie możemy się już tego doczekać, a wy?

