PlayStation 5 ponownie dostępne. Do wyboru dwa zestawy z grami

Konsola PlayStation 5 ponownie zawitała do polskich sklepów. Tym razem czekają na was dwa zestawy z grami i akcesoriami.

Jeśli chcecie dostać swój wymarzony egzemplarz PS5, to musicie się śpieszyć. Konsola po raz kolejny pojawiła się w sieci sklepów Media Expert. Do wyboru macie natomiast dwa zestawy.

Pierwszy z nich oferuje nam konsolę PlayStation 5, dodatkowy pad DualSense oraz grę Nioh 2. Całość wyceniono na 2899 złotych.

Drugi z dostępnych zestawów jest nieco droższy (2999 złotych) i oferuje nam konsolę PS5, kamerę PS5 Sony oraz grę Cyberpunk 2077.

PS5 dostępne w dwóch zestawach:

Warto jednak podkreślić, że nawet jeśli uda wam się złożyć zamówienie i dostać swój egzemplarz, to otrzymacie go dopiero w przyszłym tygodniu. Na karcie produktu właściciele sklepu podkreślają, że wysyłka zestawów odbywa się w terminie od 3 do nawet 5 dni od zamówienia. Niestety, na weekendowe granie nie ma zatem szans.

Jeśli jednak już dostaniecie swoje PS5, to sprawdźcie gry, które musicie ograć na nowej konsoli w pierwszej kolejności.

Zobacz również: PS Plus kwiecień 2021 - Sekiro i Far Cry 5 darmowymi grami miesiąca?