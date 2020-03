PlayStation 5 skazane na sukces? Zdaniem niektórych analityków - tak

Pomimo nieco gorszej specyfikacji od konkurencji, to, zdaniem analityków, PlayStation 5 osiągnie większy sukces komercyjny.

Wydaje się, że pomimo pandemii koronawirusa, premiera konsol dziewiątej generacji - PlayStation 5 i Xbox Series X, jest nie zagrożona. Ostatnie rewelacje, dotyczące specyfikacji obu urządzeń wywołały niemałą burzę. Spór pomiędzy zwolennikami sprzętu Microsoftu i Sony wydaje się nie mieć końca, choć musimy przyznać, że "na papierze" nieco lepiej wygląda konsola amerykanów. Zdaniem analityków, to jednak nie moc konsoli jest dla większości użytkowników najbardziej istotna. Ostatecznie, przy wyborze konsoli największy wybór odegrają: osobiste upodobania, cena i gry na wyłączność.

Biorąc pod uwagę historię rywalizacji PlayStation 4 i Xboxa One można przypuszczać, że PlayStation 5 jest skazane na sukces. Takiego też zdania jest niezależny analityk branżowy - Benji-Sales, choć nie lekceważy on potencjału Xbox Series X.

Zdaniem analityka, PlayStation jest silniejszą marką od Xboxa i PS5 na świece uzyska sprzedażową przewagę nad sprzętem konkurencji. Nadzieją dla Microsoftu mogą być rodzime Stany Zjednoczone, które nawet w czasach rozczarowania Xboxem One, pozostawały wierne swojej firmie. Benji-Sales podkreśla, że Xbox Series X stać na naprawdę dobre wyniki, a za przykład podał znakomity wynik konsoli Xbox 360, która przez niemal całą siódmą generację na równi rywalizowała z PlayStation 3.

Jako super wczesna prognoza - nadal podejrzewam, że PS5 ma przewagę sprzedażową nawet w Stanach Zjednoczonych. Ale to nie znaczy, że Xbox nowej generacji nie może odnieść wielkich sukcesów. - Benji-Sales

PlayStation 5 i Xbox Series X powinny zadebiutować pod koniec roku. Zanim to jednak nastąpi, wciąż warto sięgnąć po PS4 Pro bądź Xbox One X, szczególnie, że czekają na nas jeszcze takie produkcje, jak The Last of Us 2 czy Ghost of Tsushima.

źródło: Twitter