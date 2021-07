PlayStation 5 sprzedaje się świetnie. Sony bije kolejne rekordy

Najnowsza konsola od Sony, PlayStation 5 sprzedaje się na całym świecie w rekordowym tempie. Zgodnie z ogłoszeniem producenta, PS5 jest najszybciej sprzedającą się konsolą w historii firmy. Nawet niezwykle popularna "czwórka" została wyprzedzona przez model nowej generacji.

PlayStation 5 osiągnęło próg 10 milionów egzemplarzy wysłanych do sklepów 18 lipca. Jest to czas o prawie miesiąc krótszy niż w przypadku PS4, które jak pamiętamy sprzedawało się bardzo dobrze.

It’s official: PS5 has sold 10 million consoles. Thank you!



Full details: https://t.co/PmajlWtWh1 pic.twitter.com/cMGTGBEVwY