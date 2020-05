PlayStation 5 - to już oficjalne, Sony pokaże nam PS5 w przyszłym tygodniu

Koniec z plotkami i domysłami. Sony potwierdziło dzisiaj datę konferencji, na której poznamy "przyszłość gamingu", czyli PlayStation 5.

Długo przyszło nam na to czekać, ale japoński producent wreszcie postanowił oficjalnie zaprezentować PlayStation 5 i wielce prawdopodobne, że także pierwsze gry, które trafią na nową konsolę. Jeśli, tak jak my, nie możecie doczekać się prezentacji PS5, to zaznaczcie w swoich kalendarzach datę - 4 czerwca (przyszły czwartek), godzina 22:00 czasu polskiego.

Dzisiejsze ogłoszenie nie zdradza nam wielu konkretów, no może poza tym, że Sony wydaje się słuchać społeczności graczy i przygotowało kontroler DualSense w bardziej klasycznej - czarnej stylistyce. Przypomnijmy, że pierwsza prezentacja urządzenia wywołała niemałe zamieszanie, które było spowodowane nie tylko zerwaniem z tradycją DualShocka, ale również wykorzystaną kolorystyką, w której dominowała biel.

Czego możemy spodziewać się w czwartek? Zdaniem licznych komentatorów i leaksterów, do nadchodzącej prezentacji Sony przygotowuje się bardzo długo. Japoński producent nie chce popełnić nawet najmniejszego błędy przy pierwszej, oficjalnej prezentacji PlayStation 5. Niemal pewne jest, że oprócz samej konsoli, doczekamy się również prezentacji licznych gier i to nie tylko od wewnętrznych zespołów Sony. Wśród najczęściej wymienianych kandydatów znajdziemy takie produkcje, jak: Horizon Zero Dawn 2, Days Gone 2, nowy Spider-Man, Silent Hill, Resident Evil 8 czy Final Fantasy 16.

Sony dość buńczucznie zapowiada, że w czwartek poznamy "przyszłość gamingu". Miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie.

