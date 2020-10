PlayStation 5 traci jeden z tytułów startowych!

Nie mamy najlepszych wieści dla osób, które wyczekują premiery PlayStation 5. Sony poinformowało, że lista tytułów startowych właśnie się uszczupliła.

Premiera PlayStation 5 odbędzie się już za niespełna miesiąc, dokładnie 19 listopada. Listę tytułów startowych poznaliśmy już wcześniej, a znajdują się na niej:

Astro’s Playroom (Japan Studio) – zainstalowana domyślnie na każdym egzemplarzu PS5

(Japan Studio) – zainstalowana domyślnie na każdym egzemplarzu PS5 Demon’s Souls (Bluepoint Games / Japan Studio)

(Bluepoint Games / Japan Studio) Destruction All Stars (Lucid Games / XDEV)

(Lucid Games / XDEV) Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games)

(Insomniac Games) Sackboy A Big Adventure (Sumo Digital / XDEV)

Niestety, zwariowane wyścigi samochodowe - Destruction All Stars, nie zdążą na premierę konsoli. Za pośrednictwem oficjalnego bloga, Sony poinformowało, że produkcja ta trafi do graczy dopiero w lutym przyszłego roku. Japoński producent chce nam zadośćuczynić całe to zamieszanie i przy okazji ujawnił, iż Destruction All Stars, gdy już zadebiutuje na rynku, to będzie produkcją darmową dla wszystkich posiadaczy abonamentu PlayStation Plus na PlayStation 5.

Gra będzie dostępna w ramach subskrypcji przez dwa miesiące od premiery, jeśli w tym czasie dodacie ją do swojej biblioteki, to pozostanie ona z wami już na zawsze (oczywiście o ile będziecie mieć opłacony abonament PS Plus).

Pete Smith z Sony tak skomentował dzisiejszą decyzję swojej firmy:

Destruction AllStars jest grą wieloosobową, która jest najlepsza, gdy rywalizujesz z graczami online z całego świata. Chcemy, aby jak najwięcej osób doświadczyło tego chaosu na PS5, a czy jest lepszy sposób, aby to zrobić, niż udostępnienie gry posiadaczom abonamentu PS Plus?

W związku z dzisiejszą decyzją, z tytułów dostępnych na wyłączność PS5 pozostał już tak naprawdę tylko Demon’s Souls i Astro’s Playroom. Przypomnijmy, że Sackboy A Big Adventure oraz Marvel’s Spider-Man: Miles Morales zadebiutują również na PlayStation 4.

