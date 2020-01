PlayStation 5 wciąż kryje w sobie wiele tajemnic, najciekawsze elementy konsoli nie zostały jeszcze ujawnione

W jednym z ostatnich wywiadów, Jim Ryan - CEO Sony Interactive Entertainment, zdradził kilka ciekawostek na temat kolejnej generacji PlayStation i nowych konsol w ogóle.

Wiele wskazywało na to, że PlayStation 5 zobaczymy podczas trwających właśnie targów CES 2020 w Las Vegas. Niestety, Sony pokazało nam jedynie logo konsoli. Choć na temat urządzenia wiemy już całkiem sporo, m.in.: jak prezentuje się jego prototyp, jak będą wyglądać nowe kontrolery DualShock oraz jaką mocą dysponować będzie konsola, to PlayStation 5 wciąż kryje w sobie wiele tajemnic.

Jim Ryan, w wywiadzie dla serwisu businessinsider, stwierdził, że każda kolejna generacja konsol przynosi ze sobą kilka standardowych ulepszeń, jak np. lepszy procesor i układ graficzny. Zdaniem szefa Sony, to jednak za mało, aby skusić odbiorców. Nowy sprzęt powinien charakteryzować się nie tylko większą wydajnością, ale przede wszystkim wyjątkowymi funkcjami, które odróżniać go będą od starszych urządzeń.

Za każdym razem, gdy wypuszczana jest nowa konsola, poprawia się procesor i grafika. To oczywiście interesujące, ale musimy też oferować specjalne funkcje, które przyciągną graczy. - Jim Ryan, CEO SIE

Wśród nowych funkcji jakie otrzyma PlayStation 5, Ryan wyróżnił dysk SSD i super szybkie ładowanie gier, 3D audio oraz nowe kontrolery, które otrzymają wsparcie dla haptycznego sprzężenia zwrotnego. Sprawi ono, że gracze jeszcze bardziej odczują każdą akcję wykonaną w wirtualnym świecie.

Co ciekawe, CEO SIE zdradził również, że PlayStation 5 posiada jeszcze kilka wyjątkowych elementów i to takich, które robią jeszcze większą różnicę niż ujawnione dotąd nowości.

Jest jeszcze więcej unikalnych elementów PlayStation 5, które oddzielą ją od poprzednich konsol. „Większe różnice” nie zostały jeszcze ogłoszone. - Jim Ryan, CEO SIE

O co może dokładnie chodzić? Nie mamy pojęcia, ale wypowiedzi lidera Sony z pewnością napawają nas optymizmem. Trudno też się z nim nie zgodzić, samo zwiększenie wydajności w przypadku konsol to za mało, aby zwrócić uwagę graczy. Dodatkowe funkcje czy usługi mogą być decydujące w nadchodzącej generacji. Jak w ciekawy sposób podchodzić do tworzenia sprzętu pokazało Nintendo w przypadku konsoli Switch. Choć często brakuje jej mocy, to dodatkowa funkcjonalność i ciekawe tytuły sprawiły, że sprzedaje się ona znakomicie.

źródło: businessinsider.jp/gematsu.com