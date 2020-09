PlayStation 5 z datą premiery i ceną! Będziecie zaskoczeni [Aktualizacja]

Koniec z domysłami i spekulacjami, Sony wreszcie ujawniło oficjalną datę premiery PlayStation 5 i ceną konsoli.

Spis treści

Włodarze Sony nie mieli wyboru, po zeszłotygodniowych ogłoszeniach Microsoftu związanych z Xbox Series X, musieli odpowiedzieć czymś równie mocnym podczas dzisiejszej transmisji.

PlayStation 5 trafi do nas już w listopadzie

PlayStation 5 - data premiery i cena

Już oficjalnie możecie zaznaczyć w swoich kalendarzach gracza datę 19 listopada. Wówczas w Polsce zadebiutuje konsola PlayStation 5. Zatem jest to nieco wcześniej niż spekulowano do tej pory, najczęściej bowiem wymieniano 27 listopada. Co więcej, na wybranych rynkach (m.in. USA, Japonia, Korea Południowa, Kanada) PS5 zadebiutuje tydzień wcześniej - 12 listopada.

Za standardową edycję (z napędem Blu-ray) zapłacimy 499 euro, a więc tyle samo co za Xbox Series X. Idąc tym tropem za konsolę powinniśmy zapłacić około 2250 złotych. Jeśli większość gier kupujecie w wersji cyfrowej, to warto będzie rozważyć zakup PS5 Digital Edition, którą wyceniono na 399 euro, co powinno się przełożyć na około 1850 złotych w Polsce.

Gdy tylko Sony Polska poda oficjalne ceny w naszym kraju możecie być pewni, że zaktualizujemy wpis.

Aktualizacja 17.09.2020

Firma Sony Polska ujawniła oficjalne ceny konsol PlayStation 5 w Polsce. Niestety, jest trochę drożej niż oczekiwaliśmy. Za PS5 z napędem Blu-ray zapłacimy 2299 złotych. Za to cenę PS5 Digital Edition przewidzieliśmy idealnie i wyniesie ona 1849 złotych. Przedsprzedaż już wystartowała, m.in. tutaj.

Zobacz również: Final Fantasy XVI na pierwszym zwiastunie! PS5 ma kolejny system seller!