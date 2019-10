PlayStation 5 z kompatybilnością ze wszystkimi wcześniejszymi konsolami?

Według najnowszych przecieków, PlayStation 5 może obsługiwać gry z PSOne, PS2, PS3 oraz PS4.

Już dawno temu Sony zapowiedziało oficjalnie, że na PlayStation 5 będzie można uruchamiać tytuły z PlayStation 4, jednak nie jest gwarantowana całkowita obsługa tytułów dla wcześniejszej generacji. Jednak najnowszy przeciek sugeruje, że oprogramowanie nowej konsoli umożliwi kompatybilność wsteczną z wszystkimi modelami z rodziny, a więc PS One, PS2 i PS3! Za tą ciekawą informację odpowiada użytkownik Twittera o nicku PSErebus, którego przecieki już w przeszłości się sprawdzały - np. dotyczące premiery The Last of Us Part 2. Nie podaje jednak, czy będzie potrzeba do tego dysków z oryginalnymi grami, czy też ich odpowiedników cyfrowych.

A co na to samo Sony? Jak na razie nie skomentowało tego przecieku. A czy może być on prawdą? Technicznie możliwość sprawienia, że na PS5 da się uruchomić produkcje sprzed wielu lat, jest realna i wykonalna, choć wymagałaby od osób odpowiedzialnych za firmware konsoli sporej pracy. Pozostaje jednak pytanie, czy takie rozwiązanie opłacałoby się samemu Sony?