PlayStation 5 z zestawem świetnych gier już w dniu premiery

Spider-Man 2, Days Gone 2, a może nowy God of War? Sony szykuje bogaty zestaw gier na premierę PlayStation 5.

Konsole dziewiątej generacji mają zrewolucjonizować to jak gramy. Na razie zapowiada się jednak jedynie na "więcej, lepiej, szybciej" i tej zapowiadanej rewolucji nigdzie nie widać. Co prawda, Sony pokazało nam już przedsmak ciekawych rozwiązań w postaci kontrolera DualSense, ale na ich ostateczną ocenę będziemy musieli poczekać do premiery urządzenia. Niestety, wciąż nie wiemy jak wygląda PlayStation 5, a co gorsza, nie pokazano jeszcze żadnego konkretnego gameplay'u z gier, czy to na Xbox Series X, czy na sprzęt japońskiego producenta.

Możliwe, że zmieni się to już na początku czerwca. Według licznych źródeł, Sony szykuje się do wielkiej prezentacji PS5. Oprócz samej konsoli ujrzymy materiały z pierwszych gier, stworzonych przez wewnętrzne zespoły producenta. Czego możemy się spodziewać? Maximillian Dodd, uznany streamer i leakster, zdradził ostatnio, że jest podekscytowany tym co szykuje Sony. Z informacji, które otrzymał on od swoich branżowych źródeł, wynika, że do nadchodzącej prezentacji japoński producent szykuje się już od ponad dwóch lat. Liczne wewnętrzne zespoły Sony, które od niedawna działają pod wspólną banderą - PlayStation Studios, przygotowują prawdopodobnie najbogatszą ofertę gier na start konsoli w historii Sony. Ponoć włodarze firmy chcą uniknąć błędów PlayStation 4, kiedy to w dniu premiery zadebiutował zaledwie Knack i przeciętny Killzone: Shadow Fall.

Na co możemy liczyć w przypadku premiery PS5? Nie jest żadną tajemnicą, że nad nowymi projektami pracują obecnie m.in. Sony Bend (ostatnio Days Gone), Insomniac Games (Spider-Man), Sony Santa Monica (God of War) czy Guerrilla Games (Horizon Zero Dawn). Najbardziej prawdopodobna wydaje się kontynuacja przygód Aloy, od których debiutu minęły już ponad trzy lata. Wiele spekuluje się ostatnio również o nowym Silent Hill, który miałby powstać w Sony Japan Studios i być tytułem na wyłączność PS5.

Na weryfikację tych informacji nie będziemy musieli długo czekać. Możliwe, że Sony pokaże nam PlayStation 5 już w przyszłym tygodniu.

źródło: wccftech.com