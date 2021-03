PlayStation 5 zostało wykorzystane do pracy w "górnictwie"

Nie chodzi tu oczywiście o tradycyjne górnictwo (to byłoby dopiero imponujące), ale o pracę w kopalni kryptowalut.

PlayStation 5 można wykorzystać na wiele sposób - do grania, oglądania filmów w rozdzielczości 4K, czy nawet słuchania muzyki. Są jednak osoby, dla których to wciąż za mało. Niekwestionowaną moc sprzętu nowej generacji postanowił w niecodzienny sposób wykorzystać jeden z chińskich fanów konsoli.

Jak donosi serwis gadgettendency, mieszkaniec Chin postanowił wykorzystać PS5 do kopania kryptowaluty Ethereum. Choć konsola japońskiego producenta domyślnie nie pozwala na tego typu praktyki, to po odpowiedniej modyfikacji jednemu z chińskich użytkowników urządzenia udało się ją do tego przystosować.

Dla podzespołów PS5 kopanie kryptowalut nie powinno być dużym wyzwaniem. Wszak konsola jest wyposażona w 8-rdzeniowy procesor AMD Ryzen oparty o zmodyfikowaną architekturę Zen 2 (3,5 Ghz) oraz GPU AMD Radeon oparte na zmodyfikowanej architekturze RDNA 2 o mocy 10,28 TFLOPS. Jak się jednak okazuje, entuzjasta kryptowalut z Chin najprawdopodobniej postanowił "podkręcić" i tak już spore możliwości urządzenia.

Z opublikowanego "zrzutu ekranu", który krąży po sieci wynika, że PS5, które wydobywało Ethereum osiągnęło wydajność 98,76 MH/s przy zużyciu energii 211 W. Jak jednak słusznie zauważają specjaliści z gadgettendency, "natywna" wydajność standardowej konsoli powinna być na poziomie 50 MH/s, czyli w rzeczywistości zbliżonym do osiągów AMD Radeon RX 5700 XT.

Bez względu na to, PS5 po raz kolejny pokazało, że jest naprawdę wyjątkową konsolą.

