PlayStation 5G - tak może wyglądać konsola mobilna Sony

PlayStation 5 w formie konsoli przenośnej? Zobaczcie jak może prezentować się PlayStation 5G.

Sukces Nintendo Switch pokazał, że mobilne konsole - nawet odstając technologicznie od konkurencji, mogą znakomicie się sprzedawać. Nic zatem dziwnego, że w ostatnich miesiącach ożyły spekulacje na temat kolejnej przenośnej konsoli od Sony.

Pierwsze podejście do tego tematu w wykonaniu Sony było ogromnym sukcesem. PlayStation Portable (PSP) rozeszło się w nakładzie przekraczającym 80 milionów urządzeń. Niestety, następca popularnej konsolki - PS Vita, nie sprostał wymaganiom rynku, a przede wszystkim graczy, i bardzo szybko został przez Sony porzucony. Zdaniem wielu ekspertów rozwój urządzeń mobilnych, a w szczególności smartfonów przyczynił się do tego, że Vita po prostu nie miała czym przyciągnąć do siebie nowych użytkowników.

Jednak obecnie - w 2021 roku, sytuacja na rynku urządzeń mobilnych wygląda z goła odmiennie. Switch pod względem mocy ustępuje nawet smartfonom ze średniej półki. Nie przeszkadza mu to jednak dominować na listach sprzedaży. Co więcej, tak samo popularne są również gry przygotowane na wyłączność hybrydowej konsoli Japończyków. Niemal każda tytuł wydany na platformę z miejsca staje się przebojem.

Jak może prezentować się następca PlayStation Vita? Odpowiedzi na to pytanie postanowił udzielić na serwis LetsGoDigital, który przygotował rewelacyjne materiały koncepcyjne PlayStation 5G.

Czy jest szansa na powrót Sony do produkcji przenośnych konsol? PlayStation 5 sprzedaje się jak przysłowiowe "świeże bułeczki", a marka jeszcze nigdy nie była tak silna. Trudno wyobrazić sobie obecnie lepszy moment na opracowanie nowego urządzenia. Co ciekawe, Jim Ryan - CEO SIE, jeszcze w zeszłym roku twierdził, że choć jego firma nie ma w najbliższych planach powrotu do konsol mobilnych, to z całą pewnością nie skreśla takiej możliwości w przyszłości.

